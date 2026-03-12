Oppostio moukaroi työministeriä määräaikaisuuksista – ”Aiotteko kävellä naisten yksimielisen näkemyksen yli?”

Työministeri Matias Marttinen (kok.) vastasi eduskunnan kyselytunnilla opposition kritiikkiin ja kysymyksiin perusteettomien määräaikaisten työsopimusten tekemisen helpottamisesta. Demokraatti Demokraatti

Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila muistutti ministeriä, että kaikkien puolueiden – myös hallituspuolueiden – naisjärjestöistä on vaadittu, että lakia pitää tarkastella uudelleen.

– Saman viestin puolesta puhuivat 20 000 suomalaista, jotka viime sunnuntaina vaativat tasa-arvotekoja naistenpäivän marssilla. Kuuletteko te tämän suomalaisten naisten viestin, koska näytätte nyt olevan viimeinen, joka seisoo naisten tahdon tiellä, Marttila kysyi.

Marttila muistutti, että joka neljäs raskaana oleva nainen on kokenut raskaussyrjintää ja tasa-arvovaltuutettu saa eniten yhteydenottoja juuri raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä. Iso osa näistä yhteydenotoista koskee juuri määräaikaisia työsuhteita.

Työministerin mukaan lakimuutos tehdään erityisesti siksi, että nuoret pääsisivät kiinni työelämään. Hän viittasi Nuorisobarometrin tuloksiin, joiden mukaan nuoret kokevat suurta epävarmuutta työmarkkinatilanteesta ja työn syrjään kiinni pääsemisestä.

– Juuri nuorten näkökulmasta nämä joustot työelämässä ovat tärkeitä, jotta siihen ensimmäiseen työpaikkaan pääsee kiinni, hän sanoi.

Marttinen vastasi suhtautuvansa naisjärjestöjen esittämään huoleen äärimmäisen vakavasti. Hän muistutti, että valmistelussa on myös tasa-arvolakiin liittyviä kiristyksiä, joilla juuri perhe- ja raskausvapaasyrjintää torjutaan.

Määräaikaisuudesta on tullut oletus aloilla, joissa työn luonne ei ole tilapäinen, vaan pysyvä.

SDP:N kansanedustaja, varapuheenjohtaja Niina Malm kuvaili puheenvuorossaan ”Maija Määräaikaista”.

– Hän on 29-vuotias nainen. Hän on hyvä työssään. Hän hoitaa, opettaa ja pysyy kartalla silloinkin, kun karttaa ei ole. Hän on ollut viidessä peräkkäisessä määräaikaisessa työsuhteessa 3-6 kuukautta peräjälkeen. Määräaikaisuudesta on tullut instituutio, jonka ympärille rakennetaan käytäntöjä, perusteluja ja myös itsepetosta, Malm kuvaili.

– Ongelma on, että määräaikaisuudesta on tullut oletus aloilla, joissa työn luonne ei ole tilapäinen, vaan pysyvä. Vain Maijat vaihtuvat. Kun elämä kapenee, Maija ja koko yhteiskunta menettää tulevaisuudenuskoa. Tutkimusten mukaan työn epävarmuus vähentää suuria hankintoja ja hidastaa taloudellista itsenäistymistä. Ministeri Marttinen, miksi te olette valmiit laillistamaan perusteettomat määräaikaisuudet, ettekä kuuntele Maijaa ja muita naisia?

Marttisen mukaan esimerkin Maijan tapausesimerkki ei olisi lakimuutoksen jälkeen mahdollinen, koska perusteettoman vuoden määräaikaisen jälkeen hänelle pitäisi lain mukaan tarjota vakituista työsuhdetta.

– Samaan aikaan tiedän erittäin hyvin, että erityisesti julkisella sektorilla esiintyy myös äärimmäisen paljon huonoa johtamista. Tämä on asia, jonka vuoksi olen tavannut myös vahvasti työnantajapuolta ja nostanut esille myös sen kysymyksen siitä, että niissä tapauksissa, joissa ei ole perustetta määräaikaisuudelle, työntekijöille tulee tarjota vakituista työsuhdetta. Tulen jatkamaan tätä työtä äärimmäisen määrätietoisella tavalla.

Marttisen mukaan lainsäädännössä myös torjutaan tilanne, että lakia kierretään tekemällä työtehtävän sisältöön pieniä muutoksia, jotta vakituista työsopimusta ei tarvitse tarjota.

Hallitus ei tule vetämään tätä esitystä pois eduskunnasta.

VIHREIDEN puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Virta piti absurdina, että ministeri sanoo salissa, ettei vähättele nuorten naisten kokemaa syrjintää, kun hän samalla edistää lakia, joka asiantuntijoiden mukaan lisää riskiä syrjinnälle.

– Sitten te perustelette, että teidän pitää seistä yritysten puolella, jotta yritykset uskaltavat työllistää. Tämän voisi tehdä samaan aikaan, kun te seisoisitte suomalaisten hoitajien, opettajien ja varhaiskasvattajien puolella. Te kun olisitte voineet rajata tämän lain koskemaan vaikka sitten edes vain niitä pk-yrityksiä, nyt se on ulotettu myös julkiselle sektorille, myös kaikkein suurimmille työnantajille, Virta kritisoi.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen toisti kyselytunnin loppupuoliskolla naisjärjestöjen vaatimuksen.

– Naisten näkemys on selkeä. Me emme suostu olemaan hiljaa ja vain vastaanottamaan tätä esitystä, vaan vaadimme teitä palauttamaan tämän lakiesityksen. Ministeri Marttinen, aiotteko te kävellä suomalaisten naisten yksimielisen näkemyksen yli?

– Kuten totesin aikaisemmin, niin hallitus ei tule vetämään tätä esitystä pois eduskunnasta, mutta samaan aikaan suhtaudun äärimmäisen vakavasti ja olen kuullut hyvin tarkkaan naisjärjestöjen esille nostamia huolia.

Marttinen totesi, että eduskunnassa valiokunnalla on mahdollisuus esittää täsmennyksiä lakiesitykseen.

– Olemme käyneet keskustelua jo tällä hetkellä valiokunnan kanssa, tämä on normaalia prosessia. Ja totta kai kuuntelen erittäin tarkalla korvalla, minkä kaltaisia asioita nousee esille. Ja totta kai olen valmis työskentelemään eduskunnan kanssa tämänkin lakihankkeen osalta.