Orpo esitteli ydinasekirjausta: ”Me emme siirry täysin sääntelemättömään tilaan”

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon päivitys on määrä antaa eduskunnalle ensi viikon torstaina. Sitä ennen selonteon päivitys on hyväksytty valtioneuvoston yleistunnossa.

Poliittinen kiista on koskenut erityisesti selonteon ydinaseita koskevia päivityksiä, joilla on kytkös hallituksen kaavailemaan ydinenergialain muutokseen.

Hallitus esitteli ydinaseita koskevaa kirjausta tänään puolueille parlamentaarisessa kokoontumisessa. Kirjaukset tehdään siksi, että hallitus on poistamassa lainsäädännöstä Suomen puolustamiseen liittyvät ydinaseita koskevat rajoitukset.

Orpo sanoi tiedotustilaisuudessaan perjantaina, etteivät puolueet ole lainsäädäntömuutoksista yksimielisiä. Ydinaserajoitusten poistamista laista vastustavat SDP, vasemmistoliitto ja vihreät.

– Kävimme asiasta hyvän keskustelun asiantuntijoiden läsnäollessa. On valitettavaa, että edelleen osa oppositiopuolueista haluaa, että nämä rajoitteet pysyisivät siellä lainsäädännössä, Orpo sanoi.

PÄÄMINISTERI vakuutti, ettei Suomesta tule jatkossakaan ydinasevaltiota.

– Suomi ei aio sijoittaa ydinaseita alueelleen rauhanaikana, Orpo vakuutti.

Suomen tuleva linja noudattelee hallituksen tulkinnan mukaisesti muiden Pohjoismaiden käytäntöä. Lainsäädännöllisiä rajoituksia ei ole mutta ydinaseiden sijoittamista omalle alueelle vastustetaan rauhanaikana vahvalla poliittisella linjauksella.

Ydinaseita koskevat rajoitteet säilyvät jatkossakin rikoslaissa, joka rajaa muun muassa ydinaseiden kuljettamisen vain puolustustarkoituksiin.

– Me emme siirry täysin sääntelemättömään tilaan.

ORPO toivoi, että kaikki puolueet voisivat kannattaa utp-selonteon ydinaseita koskevaa kirjausta riippumatta siitä ovatko ne samaa mieltä lainsäädännön uudistamisesta.

– Tärkeää olisi, että kaikki ovat mukana tämän selontekotekstin hyväksymisessä, koska siinä on ne asiat, jota kaikki eduskuntapuolueet haluavat. Suomeen ei aiota rauhan aikana ydinaseita sijoittaa.

Orpon mukaan kirjaukset pääkohdat ovat seuraavat: Tuodaan esille Suomen sitoutuminen ydinsulkusopimukseen ja muihin kansainvälisiin velvoitteisiin. Tuodaan esiin Naton sitoutuminen asevalvontaan, aseriisuntaan ja aseiden leviämisen estämiseen, mutta niin kauan kuin ydinaseita on olemassa, Nato pysyy ydinaseliittona. Tuodaan selkeästi esille se, että Suomi ei aio sijoittaa ydinaseita alueelleen rauhan aikana.