Orpo: EU-mailla hyvät tunnelmat Grönlanti-kriisin hoidosta

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan EU:n torstaina järjestetyssä epävirallisessa huippukokouksessa oli voimaantunut tunnelma. Kokouksessa käsiteltiin transatlanttisia suhteita ja Grönlannin tilannetta.

Hänen mukaansa tunnelma johtui siitä, että Eurooppa osoitti voivansa toimia yhdessä rintamassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin painostuksen jälkeen.

Se tuotti Orpon mukaan tulosta, koska tulliuhka ja myös mahdollinen sotilaallinen uhka vältettiin. Hän arvioi myös markkinoiden reaktion vaikuttaneen Trumpin perääntymiseen.

Orpolta kysyttiin, onko Trumpin Grönlantiin kohdistuvat mielihalut nyt kokonaan torpattu.

- Ei ole ollenkaan sellaista ajatusta, että olisi jotenkin pysyvästi ratkaistu, vaan se akuutti kriisitilanne, jossa suhteet olivat ajautumassa – kauppasotaan ja jopa pahempiinkin tilanteisiin – pystyttiin purkamaan, hän sanoi.

Orpo kommentoi asiaa kokouksen jälkeen yöllä Brysselissä.

Orpo myös totesi, että viimeiset viisi päivää ovat jättäneet jäljen EU:n ja Yhdysvaltojen suhteisiin, mutta miten syvän, se selviää myöhemmin.

Orpon mukaan EU:lla on edelleen mahdollisuus käyttää käytössään olevia välineitä, jos se tulee tarpeen jatkoneuvotteluiden aikana.

EU on väläytellyt niin 93 miljardin tulleja Yhdysvalloille kuin niin sanottua ”kauppasinkoa” eli pakottamisen vastaista työkalua, joka mahdollistaisi lukuisia Yhdysvaltojen kaupankäyntiä EU:ssa rajoittavia toimenpiteitä.

LISÄKSI EU-parlamentin kansainvälisestä kaupasta vastaava komitea päätti Yhdysvaltain ja EU:n välisen tullisopimuksen edistämisen puihin omalta osaltaan jo keskiviikkona.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa kuitenkin totesi omassa lehdistötilaisuudessaan, että EU toivoo nyt voivansa edistää Yhdysvaltain ja EU:n välistä tullisopimusta.

- Meidän pitää nyt keskittyä sopimuksen käyttöönottoon. Yhdysvaltain ja EU:n kauppasuhteet on vakautettava, hän sanoi.

PÄÄMINISTERI kommentoi vain niukasti sitä, mitä Naton pääsihteeri Mark Rutte ja Trump ovat Grönlannista mahdollisesti keskustelleet. Hänen mukaansa asia ei ollut kokouksen asialistalla, koska kyseessä ei ollut Nato-kokous.

- Siinä on kaksi linjaa: ensimmäinen on Nato-linja, jossa Naton sisällä valmistellaan arktisen turvallisuuden vahvistamista, jossa meilläkin on isot intressit. Toinen on se, missä Tanska, Yhdysvallat ja Grönlanti käyvät neuvotteluita.

Hänen mukaansa myös Tanska suhtautui puheessaan pidättyväisesti tilanteeseen.

- He ovat varmasti hetken helpottuneita siitä, että pahin tilanne purkautui, mutta Tanska on yhä hyvin vakavalla mielellä, koska varsinainen asia ei ole vielä ratkennut.

Teksti: STT / Sanna Raita-aho