Orpo EU:n Ukraina-tuesta: ”Pitää uskaltaa mennä pöytään”

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Euroopan pitää tukea selkeän yksiäänisesti Ukrainaa eikä juosta yksittäisten Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenttien perässä. Simo Alastalo Demokraatti

Orpo totesi toimittajille eduskunnassa vaatineensa viimeksi eilen ylimääräistä Eurooppa-neuvostoa koolle puimaan Ukrainan tukitoimien jatkoa.

Trumpin lausuntojen perusteella tuen jatko saattaa tulevaisuudessa olla huomattavasti nykyistä enemmän kiinni Euroopasta.

– Eurooppa-neuvosto on Euroopan korkein päätöksentekoelin. Siellä tämä keskustelu pitäisi käydä ja toivon, että se mahdollisimman nopeasti järjestyisi, Orpo sanoi toimittajille torstaina.

EUROOPPA-NEUVOSTON seuraava sääntömääräinen kokous järjestetään vasta kuukauden kuluttua. EU:n jäsenmaiden yksimielisyys Ukrainan tukemisesta on tähänkin saakka ollut tuskan takana. Muun muassa Unkari on useita kertoja uhannut estää Eurooppa-neuvoston yksimielisyyttä edellyttävät päätökset.

– Kokoontumisen este ei voi olla se, että epäillään jonkun olevan eri mieltä. Pitää uskaltaa mennä pöytään ja hakea yhteisiä ratkaisuja. Jos se ei ole täysin yksimielinen, silloin pitää pystyä niiden maiden kanssa (yhteistyöhön), jotka ymmärtävät tämän tilanteen vakavuuden, toimimaan vaikka sitten suoraan Ukrainan tukemiseksi.

Onko tällaisten maiden kanssa jo jotakin vireillä?

– Käymme laajasti keskustelua. Tärkeitä on se, että saamme nopeasti Ukrainalle tukea. Ensisijainen ajolinja on Euroopan yhteiset toimet, Orpo sanoo.

ULKOMINISTERI Elina Valtosen (kok.) mukaan EU:n on aika kiristää tahtia Ukrainan tukemisessa ja Venäjän taloudellisessa painostamisessa.

– Meillä on ulkoasiainneuvosto nyt maanantaina ja siellä on määrä taas sopia lisätoimista. Koko ajan mennään eteenpäin, Valtonen vakuutti.

Toistaiseksi Venäjän rauhanpyrkimyksistä ei ole Valtosen mukaan mitään merkkejä, vaikka Venäjän ja Yhdysvaltain ulkoministerit alustavasti neuvottelujen aloittamisesta keskustelivatkin.

– Emme ole nähneet siitä vielä minkäänlaisia viitteitä. Päinvastoin, kun katsotaan kokonaiskuvaa, niin Venäjä on aloittanut tämän hyökkäyssodan. Toki he ovat sotineet Ukrainaa vastaan jo yli kymmenen vuotta. Jos he ovat kiinnostuneita rauhasta, niin hehän voivat aloittaa sen (rauhasta neuvottelemisen) vaikka samantien.

VALTOSEN mukaan Suomi toivoo myös transatlanttisen yhteistyön jatkuvan Venäjä-pakotteiden ja Ukrainan tuen suhteen. Käytännössä kyse on Yhdysvalloista. Kanada ei ole osoittanut merkkejä tukensa poisvetämisestä.

– Toivomme, että yhteistyö jatkuu jatkossakin ja Yhdysvallat ymmärtää, että kyse on Euroopan turvallisuudesta, joka on täysin heidän intressissään.