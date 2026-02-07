Orpo: Haluan jatkaa kokoomusjohdossa

Pääministeri Petteri Orpo sanoo olevansa valmis jatkamaan kokoomuksen puheenjohtajana ensi kesän puoluekokouksenkin jälkeen. Orpo kertoi asiasta lauantaina puolueensa puheenjohtajapäivillä Helsingissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Orpo sanoo haluavansa jatkaa kokoomuksen johdossa, koska kokee työn hallituksessa olevan kesken ja hän on valmis viemään kokoomuksen kohti seuraavaa hallitusvastuuta.

Orpon mielestä juuri kokoomuksella on hyvät lääkkeet siihen, miten Suomi saadaan menestymään tulevaisuudessa.

Lisäksi Orpo sanoi, että vaikka työ puolueen johdossa ja pääministerinä on kuormittavaa, ei hän koe olevansa väsynyt, vaan innoissaan työstään.

Kokoomus pitää puoluekokouksensa Jyväskylässä 5.-7. kesäkuuta. Vielä ei ole tiedossa, tuleeko puolueen sisältä Orpolle vastaehdokkaita.

Hänet valittiin ensimmäisen kerran kokoomuksen puheenjohtajaksi kesällä 2016.

Orpo ei lauantain tiedotustilaisuudessaan halunnut ottaa kantaa toimittajan kysymykseen siitä, minkälaisesta mahdollisesta ministeriroolista hän olisi kiinnostunut, jos kokoomus ei voita vuoden 2027 vaaleja.

Ylen kannatusmittauksessa aiemmin tällä viikolla oppositiopuolue SDP johti toisena olevaa kokoomusta yli kuudella prosenttiyksiköllä.