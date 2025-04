Orpo ilmastolaista: ”Hallitusohjelma on kaikilta osin voimassa”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) avasi hallituksen puoliväliriihen tiistaina Helsingissä toteamalla, että hallitustaipaleen kaksi ensimmäistä vuotta on ollut talouden perustan kuntoon laittamista. Simo Alastalo Demokraatti

Nyt katse kääntyy Orpon mukaan kasvuun. Hallitus on etukäteen nimennyt riihen kasvuriiheksi.

– Totta kai toimintaympäristö haastaa meitä isosti. Maailman talouden epävarmuus ja Ukrainassa jatkuva Venäjän hyökkäyssota painavat taloussuhdannetta, mikä ei tee tätä asiaa helpommaksi, mutta suuremmaksi se tekee tarpeen vahvojen kasvutoimien aikaansaamiseen, työllisyyden kehityksen vahvistamiseen ja investointien houkuttelemiseen Suomeen, Orpo totesi riihen tiedotustilaisuudessa Smolnassa.

HALLITUSPUOLUEET ovat Orpon mukaan tehneet riihen edellä valmisteluja, mutta paljon riittää myös ratkottavaa. Riihen tavoitteena eivät hänen mukaansa ole nopeat ratkaisut sinänsä.

– Tärkeintä on, että tullaan ulos yhteisen ymmärryksen kanssa.

– Varmaan teitä kiinnostaa kovasti yksityiskohdat, mutta niitä ei tässä vaiheessa voi paljoa avata, koska periaate on se, että niin kauan kuin jokin asia on auki, niin kaikki on auki, Orpo sanoi.

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan riihessä puututaan asioihin, jotka ovat omissa käsissämme.

– Samaan aikaa yhtä tärkeää on finanssipoliittisesta tavoitteesta kiinni pitäminen, Purra sanoi ja viittasi hallituksen tavoitteeseen velkasuhteen vakauttamiseksi hallituskauden loppuun mennessä.

– Tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa epävarmuudet eivät todellakaan ole väistyneet vaan entisestään vahvistuneet, Purra jatkoi.

MEDIASSA on riihen edellä pidetty esillä muun muassa yhteisöveron ja ansiotuloverotuksen alennuksia, joiden rahoittamiseksi hallituksen on kerrottu kaavailevan muun muassa ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamista.

Riihen tiedotustilaisuudessa puheenjohtajat eivät etukäteistietoja kommentoineet. Kysymykseen riihen kasvupaketin koosta Purra vastasi näin.

– Koko ajan on korostettu sitä, että me pidämme kiinni finanssipoliittisesta tavoitteestamme eli siinäkin tapauksessa, että toimille kyetään laskemaan erilaisia dynaamisia vaikutuksia, niin meitä sitoo myös lyhyen ajan budjettirajoite, Purra sanoi.

PÄÄMINISTERILTÄ kysyttiin myös aikooko hallitus avata riihessä ilmastolain. Hallituskumppaneista muun muassa kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten riveistä on pidetty esillä lain avaamista.

– Hallitusohjelma on kaikilta osin voimassa, Orpo tähdensi.

Ohjelmassaan Orpon hallitus on sitoutunut ilmastolakiin ja Suomen hiilineutraalisuustavoitteeseen, jonka takarajana on vuosi 2035.