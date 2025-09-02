Orpo ja Purra: Hallituksessa ei ole epäselvyyttä

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus ryhtyy seuraamaan aikaisempaa tarkemmin vuonna 2023 hyväksytyn yhdenvertaisuusselonteon noudattamista. Orpon mukaan hallituksen sisällä ei ole asiasta epäselvyyttä. Demokraatti Demokraatti

– Jos siihen (selontekoon) tulee rikkeitä, ne on mahdollista viedä ryhmäpuheenjohtajien kokoukseen sikäli, kun kyse on kansanedustajasta, tai jos valtioneuvoston piirissä, niin tuoda puheenjohtajakokoukseen, jossa se käsitellään minun johdollani, Orpo sanoi medialle Smolnan edessä tiistaina iltapäivällä.

Mikäli hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat toteavat, että kansanedustaja on rikkonut yhdenvertaisuusselonteon linjauksia, hänen eduskuntaryhmänsä on Orpon mukaan velvollinen käsittelemään asian ja antamaan edustajalle rangaistuksen.

– Mutta jokainen ryhmä päättää tietenkin sanktioista omien sääntöjensä mukaisesti, mutta ne on tultava ja ryhmäpuheenjohtajien kokous myös varmistaa ja seuraa, että näin toimitaan.

ORPO korosti, että jokaisen eduskuntaryhmän on syytä käydä yhdenvertaisuusselonteko vielä läpi ja kerrata mistä siinä on kyse.

Myös valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) tähdensi, ettei asiasta ole hallituksen sisällä epäselvyyttä. Purra syytti mediaa väärien väitteiden levittämisestä.

– Ryhmäpuheenjohtajat keskustelevat siitä onko rikkomus tapahtunut. Mikäli se on tapahtunut, sitten se viedään ryhmään. Muut ryhmät eivät voi yhden ryhmän puolesta sanktioida tai määrittää, että jotakin rikkomuksia on tapahtunut, Purra selvensi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoi aiemmin tiistaina medialle, että mikäli ryhmäpuheenjohtajat eivät ratkaisuun pääse, ongelma käsitellään viime kädessä hallituspuolueiden puheenjohtajien pöydällä.

RANGAISTUSKÄYTÄNTÖÄ ei Orpon mukaan sovelleta takautuvasti kansanedustaja Teemu Keskisarjan (ps.) puheisiin viime keskiviikon Ylen A-studiossa.

Eduskuntaryhmien epäasiallisesta käytöksestä antamat rangaistukset voivat tarkoittaa esimerkiksi varoituksen antamista.

– Kokoomuksen säännöistä löytyy muun muassa varoitus, huomautus, ryhmästä määräaikaisesti erottaminen. Ne löytyvät kunkin eduskuntaryhmän säännöistä. Oleellista on se, että jos rikkeitä tapahtuu, ne käsitellään ja ne sanktioidaan, Orpo sanoi.