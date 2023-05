Orpo: ”Kaikki tuki tälle työlle” – toimitusministeristö valmistelee uutta aseapupakettia Ukrainaan

Uutta hallitusta muodostava Petteri Orpo (kok.) pitää hyvänä, että väistyvä hallitus valmistelee uutta aseapua Ukrainalle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Ukrainan tukemista on pakko jatkaa, koska sodassa on edelleen valitettavasti kriittinen vaihe päällä. Tästä on laaja konsensus Suomessa. On hyvä, että toimitusministeristö valmistelee uutta aseapupakettia. Katsotaan aikanaan sitä, miten päätöksenteko tehdään, mutta kaikki tuki tälle työlle ja Ukrainalle.

Orpo kommentoi asiaa saapuessaan hallitusneuvotteluihin Säätytalolle torstaina.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi eilen illalla A-studiossa, että uudesta aseapupaketista on tarkoitus päättää lähiviikkoina.

STT kertoi vaalien alla, että puolustusministeriö oli etukäteen selvittänyt oikeuskanslerilta, voiko myös toimitusministeristö valmistella aselähetyksiä Ukrainalle.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kommentoi tuolloin STT:lle, että kyse on jo tehdyn sitoumuksen jatkamisesta. Asia siten voisi kuulua toimitusministeristön toimivaltaan, ellei avun määrä ja luonne olennaisesti muutu.

Myös Kaikkonen viittasi eilen Ylellä oikeuskanslerin kanssa tehtäviin linjauksiin. Hän luonnehti uutta pakettia jämeräksi. Sen sisältöä hän kommentoi viittaamalla siihen, että Ukraina on painottanut ilmatorjuntaa.

KYSEESSÄ olisi Suomen 16. sotilaallinen avustuslähetys Ukrainalle. Aikaisempien toimitusten korvaamisesta syntyvä yhteisarvo on ollut noin miljardi euroa, ja niistä on päätetty keskimäärin kerran kuukaudessa viime vuoden helmikuusta alkaen.

Uuden apupaketin valmistelusta kerrottiin eilen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili Suomessa.

- Mutta kyse ei ole niinkään apupakettien määrästä kuin niiden ansiosta säästyvien ihmishenkien määrästä, Zelenskyi sanoi.

Apupaketit hyväksyy lopulta presidentti Sauli Niinistö.

