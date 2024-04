Orpo: “Kaikkien tavoitteena on se, että rajalla päästään normaalitilanteeseen”

Hallitus on päättänyt jatkaa itärajan sulkua ja päätös on tällä kertaa voimassa toistaiseksi – kuitenkin enintään niin kauan, kuin se on välttämätöntä. Demokraatti Demokraatti

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi tänään päätöstä medialle eduskunnassa.

– Meidän arvio on se, että tilanne Venäjällä ei ole muuttunut eli uhka-arvio on sama. Myöskin arvio siitä, että jos raja-asemia oltaisiin lähdetty avaamaan, se olisi mitä todennäköisimmin johtanut samaan tilanteeseen minkä me näimme kerran, kun niitä avattiin. Eli nyt me teimme tämän päätöksen toistaiseksi, ettemme joudu tätä uusimaan, Orpo sanoi.

– Toistaiseksi tarkoittaa sitä, että me voimme sen myöskin peruuttaa aikaisemmin, jos tilanne mahdollistaa sen eli Venäjä muuttaa toimintaansa. Mutta me teimme tämän nyt toistaiseksi voimassaolevana, jotta näitä ei tarvitse aina pala palalta tehdä, pääministeri jatkoi.

Hän totesi, että päätös toistaiseksi sulkemisesta on läpäissyt oikeusvalvojan seulan samoilla perusteilla kuin määräaikaiset sulut, jotka tehtiin kuukaudeksi tai kahdeksi kerrallaan.

– Mutta on aivan päivänselvää, että jos tämä uhka väistyy, minkä toivon tapahtuvan, vaikka en usko siihen tällä hetkellä, silloin me pystymme tämän purkamaan. Kaikkien tavoitteena on se, että rajalla päästään normaalitilanteeseen tai niin normaaliin kuin se sotaa käyvän Venäjän kanssa voi olla, että normaali rajaliikenne pystyttäisiin sallimaan.