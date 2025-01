Orpo keskustelee Itämeren tilanteesta Arabiemiraateissa – valtioneuvostoa edustaa Nato-kokouksessa ministeri Häkkänen

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on parhaillaan vierailulla Arabiemiraateissa eikä sen vuoksi osallistu Helsingissä tiistaina järjestettävään Itämeren Nato-maiden kokoukseen. Pääministerin esikunnasta viestitetään Demokraatille, että valtioneuvostoa edustaa kokouksessa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.). Simo Alastalo Demokraatti

Kokousta isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä Viron pääministeri Kristen Michalin kanssa. Samalla Stubb on Suomen pääedustaja kuten Nato-kokouksissa on ollut aiemminkin tapana. Orpon esikunnan mukaan kokousta on kuitenkin valmisteltu yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

ULKOASIAINVALIOKUNNAN puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) totesi perjantaina Demokraatille, että myös pääministeri Orpon olisi ollut hyvä osallistua kokoukseen, koska sen aihe liittyy eurooppalaiseen turvallisuuspolitiikkaan ja läsnä on myös EU-komissaari Henna Virkkunen (kok.).

Orpo kommentoi Ylen lauantaina Ykkösaamussa, että kyseessä on nimenomaan Nato-kokous.

– Se on (Naton) pääsihteeri (Mark) Rutten koollekutsuma. Tasavallan presidentti, joka vastaa meillä Nato-toiminnoista, on meidän edustaja siellä, Orpo linjasi Ylelle.

Orpon esikunnan mukaan pääministerille tarjoutuu mahdollisuus keskustella Itämeren turvallisuustilanteesta sekä merenkulun turvallisuudesta Arabiemiraattien johdon kanssa.