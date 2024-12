Orpo kuumeni kyselytunnilla: “Mistä te näitä tekstejä haette?”

Eduskunta keskusteli torstain kyselytunnillaan kulttuurialan ajankohtaisen Sakset seis! -mielenilmauksen havahduttamana Petteri Orpon (kok.) hallituksen kulttuurileikkauksista. Simo Alastalo Demokraatti

Pääministeri Orpo vakuutti muun muassa pienten teattereiden ja maakuntaorkestereiden kohtalosta huolestuneelle oppositiolle, ettei kulttuuri ole leikkauksista huolimatta katoamassa Suomesta minnekään.

Orpo tähdensi kulttuurin olevan “aivan oleellinen osa” suomalaista kansallisperinnettä.

– Se on suomalaisuutta. Me vaalimme sitä yhdessä, tätä kulttuuria, sen tekemistä, sen kuluttamismahdollisuuksia rakennetaan joka puolella Suomea. Ja rakennetaan vielä ensi vuonnakin, vaikka leikkaisimme nyt sen noin 20 miljoonaa. Se on ikävää, mutta ei kulttuuri lopu siihen. Kulttuuria tuetaan Suomessa yli puolella miljardilla eurolla valtion toimesta ja suurilla summilla myöskin kuntien ja kaupunkien toimesta, pääministeri vakuutti.

KANSANEDUSTAJA Timo Harakka (sd.) kutsui Orpon puheenvuoroa ylimieliseksi ja otti lähtökohdakseen tänä vuonna vietettävän Väinö Linnan Tuntematon sotilas -romaanin juhlavuoden. Harakka rinnasti Orpon näkemykset Linnan vääpeli Mäkilä -hahmoon, joka pihtasi sotilastovereiltaan suolasilakoita.

– Te olette nyt tieteellisesti todistanut noille mielenosoittajille, että ei teillä voi olla nälkä. Varmaankin heidän pitäisi vastata kuten (alikersantti) Hietanen, että “kyl mää täl pärjä puol vuot”, Harakka sanoi.

Harakka huomautti, että hallituksen ensi vuodelle kaavailema kulttuurirahojen 17 miljoonan leikkaus on 9 miljardin sopeutustoimien kokonaisuudesta vain 0,2 prosenttia.

– Te olisitte aivan hyvin pärjänneet ilman tätä ilkeyttä, ilman tätä täyttä identiteettipoliittista keskisormen näyttöä suomalaiselle kulttuurille, jota huomenna juhlimme.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kertoi autoritääristen johtajien leikkaavan taiteesta ja kulttuurista, koska ne ovat demokraattisen yhteiskunnan perusta.

-Pidän surullisena ja pidän erittäin huolestuttavana sitä, että Suomen hallitus toimii juuri siten, miten autoritäärisissä maissa toimitaan. Leikkaamalla taiteelta ja kulttuurilta, leikataan samalla yhteiskuntakritiikistä, moniäänisyydestä ja demokratiasta. Tämä on fakta. Ei se muutu tästä mihinkään, Koskela paalutti.

PÄÄMINISTERI Orpo vaikutti hermostuvan Koskelan puheenvuorosta.

– Kyllä tämä nyt oli aika paksua. Siis autoritäärinen hallitus, autoritääristä johtamista. Mistä te näitä tekstejä haette? Ei tässä puhuta Suomesta, demokraattisesta Suomesta, jossa parlamentarismi toimii, jossa kulttuurikenttä kukoistaa, jota tuetaan. Tässä salissa ei ole yhtään puoluetta, joka ei arvostaisi suomalaista kulttuuria. Täällä ei ole yhtään puoluetta hallituksessa, joka haluaisi jollakin tavalla hiljentää kritiikin, Orpo jyrisi.

Orpo suhteutti useampaan kertaan keskustelun aikana ensi vuoden 20 miljoonan leikkauksia 530 miljoonan euron kulttuuritukeen.

– Onhan tämä aivan kohtuutonta sanoa, että me olemme sulkemassa kulttuurin suut. Ei. Suomessa saa pitää ääntä. Saa kertoa oman mielipiteensä.