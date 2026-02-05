Orpo kyselytunnilla: Minäkin olen tavannut köyhtyneitä ihmisiä

Oppositio syytti Petteri Orpon (kok.) hallitusta keväistuntokauden ensimmäisellä kyselytunnilla työllisyyspolitiikan epäonnistumisesta. Samalla hallitusta muistutettiin Suomen työttömyysasteen olevan Eurostatin tilastojen perustella Euroopan huonoin. Demokraatti Demokraatti

Kyselytunnin avannut SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoi suomalaisten vuoden alkaneen kasvavissa toimeentulovaikeuksissa työttömyyden ja työttömyyden pelon vuoksi.

– Ennätysmäärä suomalaisia on nyt vailla työtä. Hallituksen monien leikkausten jälkeen heidän arkensa on todella tiukoilla, Tuppurainen sanoi.

Myöskään työssä olevat eivät Tuppuraisen mukaan uskalla tilanteen epävarmuuden vuoksi kuluttaa entiseen tapaan.

– Nyt pääministeri Orpo. Suomi tarvitsee kasvua. Suomalaiset tarvitsevat työpaikkoja. Hallituksen omistakin riveistä on tullut kommentteja, että onko työllisyystavoite enää realistinen. Pidättekö te pääministeri Orpo kiinni sadantuhannen uuden työllisen tavoitteestanne, Tuppurainen kysyi.

Orpo tunnusti työllisyyden ja talouden tilanteen olevan hänelle tärkein asia.

– Hyvä, että kysytte siitä. Jokainen työtön on liikaa. Voin vakuuttaa teille, että hallitus tulee tekemään viimeiseen päivään asti töitä, että mahdollisimman moni suomalainen saa työtä. Että mahdollisimman moni työtön pääsee töihin. Että mahdollisimman moni nuori saa ensimmäisen työpaikkansa. Meillä ei ole tässä mitään niin tärkeää tehtävää kuin tämä, koska tässä onnistumalla me annamme toivoa sinne koteihin, ostovoimaa, työtä, tulevaisuuden uskoa, Orpo muotoili.

OPPOSITIOSTA tunnustettiin synkän työllisyystilanteen johtuvan myös suhdanteesta, mutta hallitusta arvosteltiin vääristä tai liian kevyistä lääkkeistä tilanteen parantamiseksi. Työllisten määrän kasvun sijaan nousussa on toistaiseksi ollut paitsi työttömyys myös toimeentulotukea saavien ihmisten määrä.

”Jostakinhan se on pois”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela syytti hallituksen epäonnistuneen talous- ja työllisyyspolitiikassaan. Rahaa on jaettu suuryrityksille ja varakkaille samalla, kun toimeentulotuesta on leikattu vaikka sen varassa on yhä useampi ihminen.

– Oletteko te keskustelleet niiden ihmisten kanssa jotka elävät toimeentulotuen varassa ja tiedättekö te mitä näille ihmisille kuuluu, Koskela tivasi Orpolta.

Pääministeri kertoi, että hänellä on ollut eduskunnan istuntotauon aikana tammikuussa aikaa kierrellä Suomea.

– Ja olen tavannut myöskin ihmisiä, joilla on suuria toimeentulovaikeuksia, on työttömyyttä, on haasteita, kyllä, Orpo vastasi.

– Se, että toimeentulotuella olevien määrä kasvaa, kyllähän se on tietenkin yhteydessä myöskin tähän työllisyys- ja taloustilanteeseen ja koko tähän työttömyyden ongelmaan ja sitä kautta syntyvään pienituloisuuteen, vähäosaisuuteen. Se ainoa, todellinen, kestävä lääke on se, että saamme talouden kasvuun ja ihmisille ihmisille töitä.

ORPO tähdensi jälleen julkisen talouden tasapainotustavoitteen merkitystä ja sitä, että hallitus on tätä tavoitellessaan joutunut säästämään.

– Jostakinhan se on pois. Olemme säästäneet laajasti eri puolilta yhteiskuntaa mutta samaan aikaan tehty niitä uudistuksia mitkä mahdollistavat talouden kasvun, niiden suuryritysten pärjäämisen mutta myös pk-yritysten pärjäämisen, jotta ihmisillä olisi töitä.