16.4.2026 12:19 ・ Päivitetty: 16.4.2026 12:19

Orpo lyttää Ranteen näkemyksen

JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kiistää liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) keskiviikkoisen näkemyksen, jonka mukaan länsiradan rakentaminen viivästyy ensi hallituskauteen.

- Ei sellaista ole missään päätetty. Tämä prosessi on kesken ja länsirataa edistetään hallitusohjelman mukaisesti, Orpo sanoi torstaina eduskunnassa toimittajille.

Myös Länsirata Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen sanoi STT:lle, että rakennustöiden aloittamista tavoitellaan vuoteen 2028. Orpon mukaan yhdestä valtuustopäätöksestä on valitettu, mikä viivästyttää prosessia. Hän on kuitenkin toiveikas, että rakentamaan voitaisiin päästä jopa tällä hallituskaudella.

- Tavoitteena on tietenkin saada mahdollisimman nopea rakennustöiden alku. Rakennuspäätös tullaan tekemään tällä hallituskaudella, Orpo sanoi.

Pääministerin mukaan hanke etenee aivan normaaliin tapaan.

