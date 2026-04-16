Orpo lyttää Ranteen näkemyksen

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kiistää liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) keskiviikkoisen näkemyksen, jonka mukaan länsiradan rakentaminen viivästyy ensi hallituskauteen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Ei sellaista ole missään päätetty. Tämä prosessi on kesken ja länsirataa edistetään hallitusohjelman mukaisesti, Orpo sanoi torstaina eduskunnassa toimittajille.

Myös Länsirata Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen sanoi STT:lle, että rakennustöiden aloittamista tavoitellaan vuoteen 2028. Orpon mukaan yhdestä valtuustopäätöksestä on valitettu, mikä viivästyttää prosessia. Hän on kuitenkin toiveikas, että rakentamaan voitaisiin päästä jopa tällä hallituskaudella.

- Tavoitteena on tietenkin saada mahdollisimman nopea rakennustöiden alku. Rakennuspäätös tullaan tekemään tällä hallituskaudella, Orpo sanoi.