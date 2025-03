Orpo: Naton eurooppalaisesta pilarista tehtävä entistä vahvempi ja uskottavampi puolustuksen supervoima

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Naton eurooppalaisesta pilarista pitää tehdä entistä vahvempi ja uskottavampi puolustuksen supervoima, joka on vähemmän riippuvainen muista.

Kun näin tehdään seuraavien 5-10 vuoden kuluessa, Euroopassa ei tarvitse Orpon mukaan enää pelätä, hyökkääkö tänne joku.

- Jos me vain sanomme, että haluamme vahvistaa eurooppalaista puolustusta, niin se ei riitä, Orpo totesi torstaina saapuessaan EU:n ylimääräiseen huippukokoukseen Brysselissä.

Orpon mukaan EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin tämän viikon esitykset puolustuksen vahvistamisesta ovat erinomainen alku, mutta niiden lisäksi tarvitaan pidemmälle katsovaa visiota.

Orpo korosti toimittajille, että Ukrainaa on nyt tuettava nopeammin ja vahvemmin. Siksi jo päätettyä EU:n Ukraina-välineen 50 miljardin euron rahaa olisi käytettävä hänen mukaansa etupainotteisesti.

Orpon mukaan Euroopan puolustus kehittyy nyt oikeaan suuntaan.

- Ukrainasta on suurempi huoli, Orpo lisäsi.

KYSYMYKSEEN Ranskan presidentin Emmanuel Macronin keskiviikkona vihjaamasta mahdollisuudesta ulottaa maan ydinaseiden pelote Ranskaa laajemmalle Orpo totesi, että ydinasepelote on olennainen osa Naton yhteisen puolustuksen viidennen artiklan uskottavuutta. Kysymys ydinpelotteesta kuuluu hänen mukaansa siten myös visioon puolustuksessaan muista vähemmän riippuvaisesta Euroopasta.

- Minusta tämä keskustelu on hyvä käydä, Orpo sanoi.

Suomalaisille Orpo halusi viestittää Brysselistä sen, että von der Leyenin ehdottamassa 150 miljardin euron lainassa puolustuksen vahvistamiseen ei ole kyse mistään elpymisvälineestä, vaan se tehdään EU:n budjettia vastaan ja sen liikkumavaran puitteissa. Yhteisiä toimia kuitenkin tarvitaan, koska Venäjän uhka Suomelle ja Euroopalle on eksistentiaalinen.

- Ei avata tässä tätä yhteisvelka- tai elpymisvälinekeskustelua. Minusta tässä on kyse eri rahasta, Orpo sanoi.

EU-HUIPPUKOKOUKSESSA ei välttämättä saada aikaa yksimielistä Ukraina-linjausta, koska Unkari on selväsanaisesti asettautunut Ukrainan tukemista vastaan. Orpo myönsi kaarrellen, että yksimielisyyteen yhä pyritään, vaikka siihen sisältyykin ”suuria epävarmuuksia”.

Kokoukseen saapunut Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson oli huomattavasti suorasanaisempi.

- Me olemme oikeassa, Unkari on väärässä. Niin yksinkertaista se on, Kristersson sanoi uutistoimisto TT:n mukaan.

Hän ei ole huolissaan siitä, jos muut EU-maat lopulta päätyvät hyväksymään päätelmiä ilman jäsenmaa Unkaria.

- Ei tämä mikään kauneuskilpailu ole, Kristersson sanoi.

Myös Ruotsin pääministeriltä kysyttiin kommenttia Macronin avaukseen Ranskan ydinasesateenvarjon ulottumiseen laajemmalle. Kysymys ei ole EU-kokouksen asialistalla, mutta Kristersson kiitteli Macronia tämän ”avoimuudesta”.

- Juuri nyt voimme olla iloisia ja kiitollisia siitä, että meillä on kaksi naapurimaata (Ranska ja Britannia), joilla on ydinaseita, Ruotsin pääministeri lisäsi.