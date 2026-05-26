Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

26.5.2026 12:44 ・ Päivitetty: 26.5.2026 14:13

Orpo: Opaskirja drooneista koteihin

iStock
Tunnistuskuva ukrainalaisten käyttämästä lennokista.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo käynnistäneensä valmistelut suomalaisiin koteihin jaettavasta droonioppaasta. Asiasta kertovat muun muassa MTV:n uutiset ja Helsingin Sanomat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyseessä olisi Orpon mukaan käytännön toimintaohje drooniuhkiin varautumisesta. Opaskirja voisi sisältää varautumisohjeita myös muihin turvallisuusuhkiin.

Orpo kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa hallituksen kokouksen jälkeen. Hallitus käsitteli drooneja tiistaina ylimääräisessä istunnossa. Myös työministeri Matias Marttisen (kok.) oli tarkoitus käsitellä droonitilannetta iltapäivällä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Mahdollisen opaskirjahankkeen toteuttamisessa olisivat mukana erityisesti sisäministeriö ja pelastusviranomaiset. Myös muita ministeriöitä voisi olla mukana.

Varautuminen Suomeen harhautuneisiin drooneihin on ollut pinnalla sen jälkeen, kun Uudellamaalla annettiin vaaratiedote mahdollisesta drooniuhasta aiemmin tässä kuussa.

Viranomaisten tarkoituksena on tällä hetkellä päivittää vaaratiedotusjärjestelmää Suomessa. Uudenmaan drooniuhan aikana vaaratiedote ei tullut kaikille paikallisille perille.

Orpo kertoi tiistaina medioille, että hallitus haluaa kiirehtiä vaaratiedotusjärjestelmän käyttöönottoa. Suomen on tarkoitus ottaa käyttöön cell broadcast -teknologiaan pohjautuva hälytysjärjestelmä viimeistään vuoden 2027 aikana.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
25.5.2026
Korkea kannatus piti SDP:n sisällä kytevän keskustelun kohtalaisen maltillisena
Lue lisää

Demokraatti

Politiikka
25.5.2026
Lindtman: Tämä yksi jarru jumittaa koko Suomen kehitystä – päästäkää se irti
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU