Orpo: Opaskirja drooneista koteihin

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo käynnistäneensä valmistelut suomalaisiin koteihin jaettavasta droonioppaasta. Asiasta kertovat muun muassa MTV:n uutiset ja Helsingin Sanomat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyseessä olisi Orpon mukaan käytännön toimintaohje drooniuhkiin varautumisesta. Opaskirja voisi sisältää varautumisohjeita myös muihin turvallisuusuhkiin.

Orpo kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa hallituksen kokouksen jälkeen. Hallitus käsitteli drooneja tiistaina ylimääräisessä istunnossa. Myös työministeri Matias Marttisen (kok.) oli tarkoitus käsitellä droonitilannetta iltapäivällä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Mahdollisen opaskirjahankkeen toteuttamisessa olisivat mukana erityisesti sisäministeriö ja pelastusviranomaiset. Myös muita ministeriöitä voisi olla mukana.

Varautuminen Suomeen harhautuneisiin drooneihin on ollut pinnalla sen jälkeen, kun Uudellamaalla annettiin vaaratiedote mahdollisesta drooniuhasta aiemmin tässä kuussa.

Viranomaisten tarkoituksena on tällä hetkellä päivittää vaaratiedotusjärjestelmää Suomessa. Uudenmaan drooniuhan aikana vaaratiedote ei tullut kaikille paikallisille perille.

Orpo kertoi tiistaina medioille, että hallitus haluaa kiirehtiä vaaratiedotusjärjestelmän käyttöönottoa. Suomen on tarkoitus ottaa käyttöön cell broadcast -teknologiaan pohjautuva hälytysjärjestelmä viimeistään vuoden 2027 aikana.