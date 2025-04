Orpo: Perimme soteongelmat edellishallitukselta, säästöt jatkuvat – Zyskowicz: Voisin hyvin elää SDP:kin ykköspaikan Helsingissä

Demarien kunta- ja aluevaalivoitto näyttää sinetöityneen suurissa kaupungeissa, kuten pääministeri Petteri Orpon kotikaupungissa Turussa. Susanna Luikku Demokraatti

Miltä tuntuu hävitä vaalit omassa kotikaupungissa?

Kokoomuksen vaalivalvojaisten mediaringissä turkulaiselle Petteri Orpolle esitetty kysymys sai muuten torjuntavoittoa ja asemien pitämistä ylistäneeltä pääministeriltä ehkä illan suorimman vastauksen:

– No eihän se mukavalta tunnu, vaan pännii – vähän. Mutta täytyy muistaa, että tässä on kyse isommista asioista ja kokonaisuudesta. Olemme kantaneet vastuuta, tehneet vaikeita päätöksiä ja laittaneet Suomea kuntoon, ja se työ jatkuu.

Sekä alue- että kuntavaaleissa sosiaali- ja terveyspalveluiden ongelmat olivat voimakkaasti tapetilla, samoin kokoomuksen rooli hyvinvointialueiden leikkausten toteuttajana ja yksityisten terveysjättien suosijana.

Kokoomus on perinteisesti ollut terveydenhuoltoalalla äänestetty ja suosittu puolue. Oletteko menettäneet sen aseman, ja ratkesivatko vaalit soteen?

– No, jos katsoo alue- ja kuntavaalien tulosta tässä äärimmäisen vaikeassa talous- ja päätöksentekotilanteessa, niin emme ole. Perimme edellishallitukselta suuren sote-uudistuksen ongelmineen, eivätkä ne ongelmat ja säästötarpeet ole kadonneet mihinkään. Meitä on koko ajan lyöty, haukuttu ja haastettu sote-asioilla ilman, että SDP ja muu vasemmisto olisivat esittänyt niille todellista vaihtoehtoa, Orpo vastasi.

POLITIIKASSA harvoin on tapana myöntää tappiota, ellei se ole täysin kiistämätön selkäsauna, kuten perussuomalaisilla nyt.

Orpo painotti läpi illan ja viimeksi median edestä ennen valvojaisista – omien sanojensa mukaan ”Jaskan grillin kautta” – poistumistaan asemien pitämistä ja torjuntavoittoa, vaikka puolueen kuuden vaalivoiton suora katkesi nyt. Hänen mukaansa kyse ei ole tosiasioiden kieltämisestä, vaan suhteellisuudentajusta.

– Ei omia ihmisiä, jotka ovat tehneet kovan työn, voi alkaa haukkua ja kritisoida tällaista vaalitulosta hallitusvastuun ja vaikeiden päätösten keskellä. Toki voitontahtoisena ja kilpailuhenkisenä olisin mieluummin voittanut nämäkin vaalit; nyt pärjäsimme hyvin, mutta SDP vielä vähän paremmin.

Kokoomus on perinteisesti ollut suurten kaupunkien puolue, ja Orpon mukaan analyysi paikkojen menettämisestä monessa niistä tehdään myöhemmin.

KONKARIEDUSTAJA Ben Zyskowizc piti niin ikään etenkin SDP:n ja vasemmistoliiton menestystä oppositioaseman ja valtakunnanpoliittisten teemojen nostamisen ansiona.

– Kun vihdoin yritetään katkaista holtitonta velkaantumista, joudutaan tekemään päätöksiä, josta ei pidetä. Se on kyllä ihan ymmärrettävää, että ihmisillä on huoli vanhustenhoivasta, perusterveydenhuollon ruuhkista, hoitoon pääsystä ja niin edelleen; niissä on haasteita vähän joka puolella, Zyskowizc kommentoi.

Eduskunnan pitkäaikaisin parlamentaarikko oli politiikassa jo silloin, kun SDP oli edelliskerran Helsingin suurin puolue noin 50 vuotta sitten. Kokoomus näyttää viime metreillä pitävän asemansa Helsingissä, mutta Zyskowizc vakuutti, ettei toisenlaisenkaan tulos olisi kestämätön.

– Kyllä demarienkin Helsingissä kestää asua, oikein hyvin. Esimerkiksi Eve Heinäluoma on erittäin pätevä, yhteistyökykyinen ja fiksu ihminen ja poliitikko.