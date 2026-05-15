Pääministeri Petteri Orpo (kok.) piti tiedotustilaisuuden perjantaiaamuinen drooniselkkauksen vuoksi.

Droonihälytys aiheutti perjantaiaamuna varotoimia Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla.

Paikalla tiedotustilaisuudessa olivat pääministeri Orpon lisäksi pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöstä, Ilmavoimien komentaja Timo Herranen ja Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula sekä ilmailujohtaja Jukka Hannola Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Pelastusviranomaisten aamuyöllä antaman vaaratiedotteen mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkui mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus.

Vaaratiedotteessa ihmisiä kehotettiin pysyttelemään sisätiloissa, ja muun muassa lentoliikenne Helsinki-Vantaan kentälle keskeytettiin.

ORPO sanoi tiedotustilaisuudessa, että on aivan selvää, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä on saatava toimimaan viivästyksettä. Hallitus on myöntänyt asialle määrärahan jo viime vuonna.

Orpon mukaan viranomaisten ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki. Tilanne on hänen mukaansa syytä perata ja katsoa, miten ensi kerralla viranomaisviestintä vastaisi vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin.

Pääministeri kiitti viranomaisia siitä, että toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla.

Ilmavoimien komentaja Herranen puolestaan sanoi, että Suomeen ei tullut alueloukkausta eivätkä droonit suuntautuneet Suomeen.

Helsingin ilmatila suljettiin väliaikaisesti aamuyöllä, jotta mahdollisiin droonien torjuntatoimenpiteisiin saataisiin enemmän ilmatilaa. Tehostetut toimenpiteet valvonnan lisäämiseksi purettiin asteittain kello seitsemän aikaan aamulla.

Herrasen mukaan Suomella oli kyky käyttää tulta, jos toimintaedellytykset olisivat täyttyneet.

SISÄMINISTERIÖN pelastusylijohtaja Kohvakka sanoo, että pelastusviranomainen tarkentaa ja katsoo muun muassa tiedottamiseen liittyviä menettelyjä.

Kohvakan mukaan monikanavainen varoitusjärjestelmä toimi tilanteen ja suunnittelun mukaisesti. 112 Suomi -sovellukseen tuli kuitenkin tekninen häiriö. Tieto vaaratilanteen purkamisesta päivittyi sovellukseen myöhässä.

Asiaa tutkitaan ja se pyritään korjaamaan pikaisesti.

Asiaa tutkitaan ja se pyritään korjaamaan pikaisesti.