Orpo: Puolueiden on kerrottava ennen vaaleja keinonsa velkaantumisen hillitsemiseksi – ”SDP, vaihtoehtoja pöytään”

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan jokaisen puolueen on kerrottava ennen vaaleja, miten Suomen velkaantumista hillitään tulevalla hallituskaudella.

Kokoomuksen puheenjohtaja Orpo viittasi puolueensa puoluevaltuustossa lauantaina pitämässään puheessa velkajarruun, jonka taakse melkein kaikki eduskuntapuolueet ovat asettuneet.

Orpo patisteli erityisesti pääoppositiopuolue SDP:tä kertomaan vaihtoehtonsa hallituksen politiikalle ja esittämään keinonsa velkaantumisen taittamiseksi velkajarrun mukaisesti.

Orpo kommentoi puoluevaltuustossa pitämässään puheessa, että sosialidemokraatit eivät ole pystyneet esittämään vaihtoehtoa tämän hallituksen tekemiselle, ja seuraava haaste SDP:lle on näyttää, miten puolue aikoo saada aikaan kuuden miljardin säästön.

– 2026 syksyllä on kuulemma tulossa vaihtoehto hallituksen politiikalle. Siihen asti jännitetään, mutta jos ei ole esittää vaihtoehtoa hallituksen politiikalle, niin ei ole oikeus myöskään arvostella, Orpo sanoi.

Orpo luonnehti, että keskustelu on täysin turhaa ennen kuin on vaihtoehtoja, joista keskustella.

– Eli SDP, vaihtoehtoja pöytään myös tämän hallituksen aikaiselle politiikalle ja seuraavassa vaiheessa avoimesti esiin, miten ensi vaalikaudella Suomen taloutta hoidetaan.

SDP:N kansanedustaja Joona Räsänen tyrmää Orpon puheet siitä, ettei SDP ole esittänyt omia vaihtoehtojaan velkaantumisen hillitsemiseksi.

– Kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa pääministeri Orpo väitti jälleen, että SDP ei ole esittänyt vaihtoehtoja ja tämähän ei pidä paikkaansa. Orpo on kunnostautunut syksyllä jo useamman kerran puhumalla pehmoisia, Räsänen sanoo tiedotteessa.

Räsänen huomauttaa, että SDP on esittänyt 17 eri pakettia, yhteensä yli 230 eri esitystä, talouskasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi. Lisäksi puolue on esittänyt joka vuosi vaihtoehdon, jolla julkisen talouden vahvistuminen on toteutettu kokoomuksen mallia oikeudenmukaisemmin, Räsänen sanoo.

– Orpon hehkutus velkajarrusta on vähän falskia, kun nykyinen hallitus ei ole yhtenäkään vuonna noudattanut nyt sovittuja kriteereitä, vaan on sen sijaan sortunut useamman kerran kikkailuun. Onneksi tämä on nyt sovittu estettäväksi.

– Jos velkajarru olisi voimassa, niin nämä Orpon-Purran hallituksen omia eturyhmiä suosivat julkisen talouden kannalta vastuuttomat ja vahingolliset päätökset eivät olisi olleet mahdollisia, kikkailuista puhumattakaan.

Uutista täydennetty klo 14.21 Räsäsen kommenteilla.