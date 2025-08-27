Politiikka
27.8.2025 08:05 ・ Päivitetty: 27.8.2025 08:05
Orpo saa Ursula von der Leyenin vieraakseen perjantaina – tästä on kyse
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo, että EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen saapuu perjantaina Suomeen hänen vieraakseen.
Orpo kertoi asiasta puheessaan kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa tänään keskiviikkona.
Orpon mukaan von der Leyen haluaa tutustua Euroopan etulinjan maiden turvallisuushaasteisiin ja vierailu alleviivaa sitä, kuinka vakavasti komissio suhtautuu Venäjän uhkaan.
