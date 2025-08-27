Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

27.8.2025 08:05 ・ Päivitetty: 27.8.2025 08:05

Orpo saa Ursula von der Leyenin vieraakseen perjantaina – tästä on kyse

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo, että EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen saapuu perjantaina Suomeen hänen vieraakseen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Orpo kertoi asiasta puheessaan kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa tänään keskiviikkona.

Orpon mukaan von der Leyen haluaa tutustua Euroopan etulinjan maiden turvallisuushaasteisiin ja vierailu alleviivaa sitä, kuinka vakavasti komissio suhtautuu Venäjän uhkaan.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Toimituksen kommentit
27.8.2025
Miksei asioista puhuta – eli miksi SDP on hiljaa, kun muut ränttäävät jo?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU