Talous
4.11.2025 10:44 ・ Päivitetty: 4.11.2025 10:44
Orpo: Suomi voisi houkutella datakeskuksia sähköveroalella
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Suomi arvioi sähköveron huojentamista datakeskustoimijoiden houkuttelemiseksi maahan.
Orpo kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa, joka koski datakeskuksista valmistunutta toimintamalliraporttia.
Päätöksiä asiasta ei kuitenkaan ole tehty, ja muutkin toimet ovat harkinnassa.
KESKUSTEN RAKENTAMISHANKKEET ovat herättäneet Suomessa huolta muun muassa niiden kiinalaiskytkösten vuoksi.
Vastauksena huoliin tietoturvakysymyksistä raportti suosittelee datakeskuksille rekisteröintivelvoitetta.
