Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

25.9.2025 13:20 ・ Päivitetty: 25.9.2025 13:20

Orpo: Tanskan droonihavainnot otetaan vakavasti – ”Meillä on tässäkin asiassa varautuminen korkealla tasolla”

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja RKP:n Otto Andersson eduskunnan täysistunnossa Helsingissä keskiviikkona.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) pitää Tanskassa tehtyjä droonihavaintoja poikkeuksellisina, ja hänen mukaan tilanteeseen pitää suhtautua erittäin vakavasti.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Orpon mukaan Suomi on ollut asiasta yhteydessä naapurimaihin pääministeritasolla ja turvallisuusviranomaisten tasolla, minkä lisäksi asia on ollut vahvasti esillä Naton piirissä.

-  Toki meillä on tässäkin asiassa varautuminen korkealla tasolla, mutta varmasti tällä hetkellä käydään vielä erityisen tarkasti läpi, miten vielä paremmin suojaamme esimerkiksi meidän lentokenttiämme tai kriittistä infraa tämäntyyppiseltä erittäin ikävältä toiminnalta, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa.

Orpon mukaan Suomi on saanut olla toistaiseksi rauhassa Tanskassa nähdyltä häirinnältä, mutta hän ei sulkenut pois mahdollisuutta, että vastaavankaltaista hybridivaikuttamista nähtäisiin Suomessakin.

-  Kyllä meidän täytyy lähteä siitä ajatuksesta tässä Venäjän naapurissa, että tämäkin on mahdollista meillä, Orpo sanoi.

Orpo ei lähtenyt vertailemaan Suomen ja Tanskan varautumistasoa droonihäirinnän osalta.

-  Luotan suomalaisiin viranomaisiin tässä asiassa, Orpo sanoi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
25.9.2025
Puolueet: Somemainonnan uudet EU-rajoitukset eivät estä disinformaation levittäjiä
Lue lisää

Susanna Luikku

Kotimaa
25.9.2025
Gynelogikäyntien hinnat karkasivat käsistä – ”Nainen on muutakin kuin synnytyselimensä”
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
23.9.2025
Arvio: Hollywoodin älykköohjaaja Paul Thomas Anderson kuvasi tymäkän toimintaelokuvan jakautuneesta Amerikasta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU