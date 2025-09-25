Ulkomaat
25.9.2025 13:20 ・ Päivitetty: 25.9.2025 13:20
Orpo: Tanskan droonihavainnot otetaan vakavasti – ”Meillä on tässäkin asiassa varautuminen korkealla tasolla”
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) pitää Tanskassa tehtyjä droonihavaintoja poikkeuksellisina, ja hänen mukaan tilanteeseen pitää suhtautua erittäin vakavasti.
Orpon mukaan Suomi on ollut asiasta yhteydessä naapurimaihin pääministeritasolla ja turvallisuusviranomaisten tasolla, minkä lisäksi asia on ollut vahvasti esillä Naton piirissä.
- Toki meillä on tässäkin asiassa varautuminen korkealla tasolla, mutta varmasti tällä hetkellä käydään vielä erityisen tarkasti läpi, miten vielä paremmin suojaamme esimerkiksi meidän lentokenttiämme tai kriittistä infraa tämäntyyppiseltä erittäin ikävältä toiminnalta, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa.
Orpon mukaan Suomi on saanut olla toistaiseksi rauhassa Tanskassa nähdyltä häirinnältä, mutta hän ei sulkenut pois mahdollisuutta, että vastaavankaltaista hybridivaikuttamista nähtäisiin Suomessakin.
- Kyllä meidän täytyy lähteä siitä ajatuksesta tässä Venäjän naapurissa, että tämäkin on mahdollista meillä, Orpo sanoi.
Orpo ei lähtenyt vertailemaan Suomen ja Tanskan varautumistasoa droonihäirinnän osalta.
- Luotan suomalaisiin viranomaisiin tässä asiassa, Orpo sanoi.
Kommentit
