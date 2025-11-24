Palkittu politiikan aikakauslehti.
24.11.2025 09:34 ・ Päivitetty: 24.11.2025 09:34

Orpo Ukraina-neuvotteluista: ”Olemme nyt paljon paremmassa asennossa kuin 24 tuntia sitten”

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Pääministeri Petteri Orpo mediatapaamisessa eduskunnassa Helsingissä 22. lokakuuta.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan vaikuttaa siltä, että Geneven Ukraina-neuvotteluissa on otettu askeleita parempaan suuntaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ukrainan rauhansuunnitelmasta käytiin Ukrainan ja Yhdysvaltain johdolla keskusteluja sunnuntaina Sveitsin Genevessä.

-  Tämä vaikuttaa siltä, että on otettu askeleita parempaan suuntaan eli kohti oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa. Tämä on hyvä asia. Olemme nyt paljon paremmassa asennossa kuin 24 tuntia sitten, Orpo sanoi STT:lle.

Orpo kommentoi Ukraina-neuvottelujen tilannetta matkaltaan Afrikasta, jossa hän osallistuu EU:n ja Afrikan unionin huippukokoukseen Angolan pääkaupungissa Luandassa.

EU-maiden johtajien on määrä keskustella huippukokouksen yhteydessä myös Ukraina-neuvottelujen tilanteesta.

”Transatlanttinen suhde on toiminut”

Orpon mukaan aiemmin esillä ollut 28-kohtainen rauhansuunnitelma oli ongelmallinen, mutta nyt ollaan menossa selvästi parempaan suuntaan.

YHDYSVALTAIN tarjoaman rauhansuunnitelman katsottiin suosivan Venäjää Ukrainan kustannuksella.

-  Transatlanttinen suhde on selvästi toiminut. Eurooppalaiset johtajat ovat hyvin aktiivisesti pitäneet sitä yllä. Siksi tilanne on nyt paljon parempi, Orpo sanoi.

-  Ukrainalla ja Euroopalla on ollut tässä hyvin selkeä linja, ja sitä tässä jatketaan. Tämä on saatu nyt raiteilleen, hän jatkoi.

28-kohtaisen suunnitelman mukaan Ukraina olisi muun muassa menettänyt alueitaan Venäjälle ja sen asevoimien kokoa olisi pienennetty merkittävästi.

Tuomas Savonen/STT

