24.4.2026 14:44 ・ Päivitetty: 24.4.2026 14:44

Orpo: Ukrainan EU-jäsenyyspäivää ei vielä löydy kalentereista

LEHTIKUVA / AFP

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan vuosilukutavoitteen asettaminen Ukrainan EU-jäsenyydelle on epärealistista. Maan täytyy ensin täyttää jäsenyyden ehdot.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi paraikaa käynnissä olevassa Kyproksen epävirallisessa EU-huippukokouksessa toivovansa, että Ukraina voisi liittyä unioniin jo ensi vuonna.

- Suomi tukee Ukrainan jäsenyyttä Euroopan unionissa, mutta minkään tietyn päivämäärän sanominen tai asettaminen on epärealistista, Orpo sanoi STT:lle puhelinhaastattelussa Kyproksen pääkaupungista Nikosiasta.

- Se mikä on realistista on se, että seuraavassa huippukokouksessa avataan Ukrainan kanssa nämä neuvotteluklusterit ja että konkreettinen neuvottelu lähtee liikkeelle, Orpo jatkoi.

Orpon mukaan Unkarin äskettäinen vaalitulos on avannut mahdollisuuden aloittaa keskustelut Ukrainan EU-jäsenyydestä, kun Unkarin väistyvä nykyhallinto ei pian ole enää niitä jarruttamassa.

AIEMMIN Kyproksen kokouksessa Orpo ilmoitti kantanaan, että Ukrainan jäsenyyden pitää olla meriittiperusteista ja että maan pitää täyttää jäsenyysehdot.

Mahdolliseen nopeutettuun tai vaiheittaiseen jäsenyysmenettelyyn pitää Orpon mielestä silti suhtautua avoimesti.

