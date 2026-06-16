Tässä menee raja: puoluejohtaja ei voi kadota tositelevision kulisseihin

Arkadianmäellä on paraikaa outo tilanne: vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta on ollut poissa eduskuntatyöstään, mutta puolue ei vieläkään suostu kertomaan missä hän on tai mitä tekee. Petri Korhonen Demokraatti

Samaan aikaan eduskunnassa on nuijittu ennen kesälomataukoa läpi liuta vihreillekin merkittäviä päätöksiä, ilman puheenjohtajan läsnäoloa. Tällaista käytöstä ei kovin monessa muussa työpaikassa hyväksyttäisi.

Iltalehden ja Ilta-Sanomien mukaan Virta on ollut viime viikolla tositelevisiosarja Erikoisjoukkojen kuvauksissa, mutta tätä puoluejohto ei ole vahvistanut. Viimeksi tiistaina Demokraattikin kysyi vihreiden puoluesihteeriltä asiasta, vastausta saamatta.

Puolue ilmoitti kuitenkin maanantaina, että Virran aiempi ilmoitus poissaolon ”henkilökohtaisista syistä” oli virheellinen, ja vihreät lupasi palauttaa edustajapalkkiot tuolta ajalta.

Televisiotuotantoihin, pitkiin urheilutempauksiin tai vaikka showpainiin osallistuminen ei ole väärin – lähinnä se on makuasia – mutta asian väistely ja salaileminen on vihreiltä iso viestinnällinen ja eettinen virhe.

Nyt nähty katoamisleikki ei ole puoluejohtajalta vastuullista toimintaa.

VIHREIDEN SUUKAPULAAN voi olla syynä se, että monet televisiotuotannot vaativat osallistujia sitoutumaan tiukkoihin vaitiolomääräyksiin jopa kuvausten aikaisesta olinpaikasta. Lisää aiheesta Sofia Virta: Olin Erikoisjoukot-kuvauksissa – halusin testata rajojani

Kansanedustajaa ei saa estää hoitamasta edustajantoimeaan.

On hyvin vaikea ymmärtää, miksi kansanedustajan ja puoluejohtajan pitäisi tällaisiin katoamismääräyksiin suostua. Televisio-ohjelmat haluavat poliitikkoja mukaan niin kiihkeästi, että sopimusdetaljeista varmasti pystyy neuvottelemaan.

Itse asiassa kansanedustajalla on kaikkea ulkopuolista sanelua vastaan tukenaan kova juridinen suoja.

Perustuslain 29. pykälä kertoo hyvin tarkasti, miten kansanedustaja on velvollinen noudattamaan oikeutta, totuutta ja perustuslakia, ”eivätkä häntä sido muut määräykset”. Pykälä 30 antaa vielä enemmän tukea: sen mukaan kansanedustajaa ei saa estää hoitamasta edustajantoimeaan.

Mitkään television pitkät realitytuotannot eivät siis lähtökohtaisesti saisi kaapata kansanedustajia kokonaan eristyksiin.

ON YMMÄRRETTÄVÄÄ, että poliitikoilla kasvaa halu maksimoida julkisuuttaan nyt kun vaaleihin on alle vuosi aikaa.

Television kautta se onnistuu yhä helpommin kuin pelkällä vaalikentillä kiertämisellä, ja siksi takavuosien Speden Speleistä lähtien poliitikkoja on telkkariviihteessä nähty.

Nykyinen urheiluministeri Mika Poutala (kd) oli kansanedustaja-aikanaan viime keväänä Erikoisjoukossa, samoin Pinja Perholehto (sd) viime kesänä. Kansanedustaja Ville Kaunisto (kok) teki saman syksyllä 2024.

Viime syksynä Miapetra Kumpula-Natri (sd) oli useita päiviä poissa eduskunnasta Suuri Seikkailu -kuvausten takia – joskaan ei oman kertomansa mukaan livennyt tärkeistä äänestyksistä.

Kansanedustajat ovat kaikonneet Amazing Raceenkin, mutta useimpien sarjojen kuvaukset on pystytty hoitamaan eduskunnan pitkien lomakausien aikana.

OSALLISTUMISKIELTOJA kansanedustajat eivät vastedeskään tarvitse, kunhan kantavat vastuunsa perustelemattomista poissaoloistaan.

Mitä korkeampi poliittinen vaikuttaja on kyseessä, sitä enemmän häneltä voi odottaa harkintakykyä ja omien töiden tärkeysjärjestyksen ymmärtämistä.

Juttua muokattu klo 19:30 lisäämällä tieto Virran tiedotustilaisuudesta:

Sofia Virta piti tiistai-iltana tiedotustilaisuuden, missä hän myönsi Erikoisjoukot-huhut oikeiksi, ja kertoi että päätös ohjelmaan osallistumisesta oli hänen henkilökohtainen valintansa.