Orpo: Ulkoministeriöön nimitetään henkilö koordinoimaan Suomen osallistumista Ukrainan jälleenrakentamiseen

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo kertoi puolueensa eduskuntaryhmän kesäkokouksessa tänään Espoossa, että hallitus on päättänyt, että ulkoministeriössä nimitetään erityinen henkilö koordinoimaan Suomen osallistumista Ukrainan jälleenrakennusponnisteluihin.

Orpon mukaan nimitetty henkilö tiiviissä yhteistyössä yrityselämän kanssa.

Orpo painotti puheessaan, että Ukrainan jälleenrakennuksesta täytyy puhua. Se antaa ukrainalaisille näkymän huomiseen.

– Jälleenrakennus myös tarjoaa suomalaisille yrityksille merkittävän liiketoimintamahdollisuuden. Rakennussektori, puhdas energia, digitaalisaatio, koulutusyhteistyö. Esimerkiksi näillä sektoreilla Suomella on tarjota maailmanluokan ratkaisuja. Ja niitä ukrainalaiset toivovat, Orpo sanoi.

Orpon mukaan jälleenrakennuksessa halutaan yksityisen ja julkisen sektoreiden välistä yhteistyötä.

– Ukrainan tilanne on osoittanut myös sen, että kaikkeen tulee varautua. Suomi on logistisesti haastavassa paikassa. Tätäkin tulee tarkastella tarkkaan ja miettiä, miten eri tilanteissa – joita emme toki toivo – takaamme maamme huoltovarmuuden. Siksi meidän täytyy kiinnittää uudenlaista huomiota esimerkiksi Rail Baltican kaltaisiin eurooppalaisiin liikennehankkeisiin, joiden kautta vienti ja muu tuotanto voi kulkea, Orpo sanoi.

ORPO sanoi, että myös rauhan on jokin päivä tultava.

– Siksi sitä täytyy suunnitella jo nyt. Zelenskyin aloitteesta Ukraina valmistelee niin sanottua rauhanaloitetta ja huippukokousta kestävän rauhan rakentamiseen. Suomi tukee tätä työtä. Tavoitteena on oltava kestävä rauha. Sellainen, joka kunnioittaa Ukrainan suvereniteettia. Sellainen rauha on myös Suomen kaltaisen pienen valtion etu.

Orpon mukaan Ukrainalle on rakennettava uskottava polku EU:n ja Naton jäsenyyksiin.

– Tarvitsemme Euroopassa vahvan liittouman maita, jotka vastustavat Venäjän uhkaa. Ukraina on osoittanut kyvykkyytensä.

EU-komissio ilmoittaa lokakuussa valmistuvassa raportissaan Ukrainan ja muiden ehdokasmaiden jäsenyysprosessien etenemisestä ja edellytyksistä aloittaa viralliset neuvottelut.

– On selvää, että tekemistä riittää, mutta me tuemme Ukrainaa myös niissä reformeissa, joita se matkallaan tarvitsee. Ukrainan paikka on Euroopassa.

Orpo vieraili pari päivä sitten Ukrainassa. Hän kertoi, että oli hahmotellut tänään pitämäänsä eduskuntaryhmän kesäkokouksen puhetta pommisuojassa, jonne hän joutui Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi.

– Sota on kaikille ukrainalaisille totisinta totta. Jatkuvat hälytykset tekevät iskut myös arkiseksi asiaksi monelle paikalliselle. Elämän täytyy jatkua, vaikka sireenit käskevät tyhjentämään katuja.

UKRAINASSA Orpo toi presidentti Volodomyr Zelenskyille uutisen Suomen 18. aseapupaketista, josta tehdään päätös pian.

– Koko Euroopan on herättävä puolustustarvikkeiden tuotannon vauhdittamiseen. Jahkailuun ei ole enää aikaa, ja tuotannon hitaus on ollut pettymys. Nykytahdilla ammustarvetta ei voida kattaa Ukrainassa. Miten sitten mahdollisen kriisin laajentuessa?

– Ja vaikka sota päättyisi – kuten se jossain vaiheessa tulee päättymään – meidän täytyy ottaa tästä oppia. Ukraina järjestää syksyllä kaupalliset messut puolustustarvikevalmistajille. Kannustan kaikkia suomalaisia puolustusteollisuuden toimijoita tarttumaan tilaisuuteen ja osallistumaan tähän vientityöhön.

– Olen nostanut EU-kokouksissa esille, että Euroopan on nostettava tukeaan Ukrainalle. Vain niin sota saadaan päättymään nopeammin. Kun Ukrainaan toimitetaan EU:n laajuisella sitoumuksella ammuksia ja aseita, myös puolustusteollisuus saa signaalin siitä, että tilauksia tulee ja kapasiteetin kasvattaminen kannattaa.

Orpo sanoi, että talven tullen Suomi voi tarjota Ukrainalle myös osaamista talvisodankäynnistä.

– Talven tulo herättää kuitenkin huolia. Se tarkoittaa mahdollista uutta energiavajetta ja pysähtyneitä rintamalinjoja – sekä siten aikaa Venäjälle linnoittautua syvemmälle asemiin.

– Pimeys keskellä talvea on karu asia. Leikkaussalit, liikenne, kaikki arkinen elämä ja toisaalta elintärkeät toiminnot tarvitsevat valoa. Sähkökatkot ovat hengenvaarallisia, ja ne ukrainalaiset haluavat välttää. Siksi Suomi on valmis tarjoamaan osaamistaan energiainfrastruktuurin rakentamisessa ja puhtaan energian tuotannossa, Orpo lupasi.