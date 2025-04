Orpo vaalituloksesta: ”Pelasimme hemmetin hyvän pelin, mutta kaveri pelasi vielä vähän paremmin”

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo kiitteli kokoomuksen ehdokkaita ja äänestäjiä alue- ja kuntavaalien kampanjasta. Simo Alastalo Demokraatti

– Politiikan tekemisessä voi aina valita haluaako maksimoida kannatuksen vai tehdä isänmaan kannalta välttämättömiä uudistuksia, kantaa vastuuta. Me kokoomuslaiset olemme aina valinneet jälkimmäisen, Orpo totesi kokoomuksen puoluehallituksen aluksi pitämässään puheessa tiistaina Helsingissä.

KOKOOMUKSEN ehdokkaita Orpo kutsui demokratian sankareiksi. Vaalitulosta kunta- ja aluevaaleissa on yleisesti pidetty pääministeripuolueen asemassa olevalle puolueelle hyvänä. Kokoomus sai kuntavaaleissa 21,9 prosentin ja aluevaaleissa 20,4 prosentin ääniosuuden.

– On rehellistä todeta, että tulos oli hyvä, mutta se ei riittänyt voittoon, Orpo tiivisti.

Kokoomuksen kuntavaalien tulos nousi 0,5 prosenttiyksiköllä vuoden 2021 voitokkaista vaaleista, mikä on pääministeripuolueelle harvinaista. SDP on pystynyt samaan Mauno Koiviston pääministerikaudella vuoden 1980 kunnallisvaaleissa.

KOKOOMUS jäi silti kunta- ja aluevaaleissa vaalit voittaneen pääoppositiopuolue SDP:n taakse.

– Pelasimme hemmetin hyvän pelin, mutta kaveri pelasi vielä vähän paremmin, Orpo sanoi.

Orpo huomautti, että kuudesta suuresta suomalaisesta kaupungista kolme on kuntavaalien jälkeen edelleen kokoomusjohtoisia.

– Kokoomus piti pintansa Helsingissä ja Espoossa. Oulussa nousimme historiallisesti suurimmaksi puolueeksi.

Orpo muisti kokoomuksen kuntamenestystä läpikäydessään myös omaa kesämökkipitäjäänsä.

– Puolanka, mökkikunta, kokoomuslainen valtuutettu. Onneksi olkoon.

PUHEENJÄLKEISESSÄ tiedotustilaisuudessa Orpo kommentoi muun muassa vaalituloksen vaikutuksia hallituksen ensi viikon puoliväliriihen tunnelmiin. Hallituskumppani perussuomalaiset koki molemmissa vaaleissa murskatappion. Puolue jäi alue- ja kuntavaaleissa vihreiden ja vasemmistoliiton taakse ja menetti kuntavaaleissa edellisten vaalien tuloksestaan 6,8 prosenttiyksikkö ja aluevaaleissa 7,8 prosenttiyksikköä.

– Heillä on säästöissä etenkin ollut iso rintamavastuu, Orpo totesi ja viittasi omiin kokemuksiinsa valtiovarainministerinä Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa.

– Siitä huolimatta he ovat olleet täysin sitoutuneita hallitusohjelmaan. Edelleenkään ei ole mitään merkkejä siitä, että he eivät haluaisi olla mukana laittamassa Suomea kuntoon.

PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra on todennut opposition voittaneen vaalit hallituksen talouspolitiikkaa arvostelemalla. Vaihtoehtoa oppositio ei Purran mukaan ole kyennyt tarjoamaan.

– En voi tehdä mitään muuta tulkintaa kuin se, että vähän vilunkipelillä on menty, Purra kommentoi vaali-iltana Yleisradiolle.

Myös Orpo suomi puheessaan vaalit voittanutta oppositiota katteettomista lupauksista. Tiedotustilaisuudessa hän pidättäytyi syyttämään tuloksesta äänestäjiä.

– Äänestäjät ovat aina oikeassa, mutta sanon edelleenkin sen, että vaalien voittajapuolueillakaan ei ole yhtään enempää rahaa, ellei rahaa on -politiikka ole tekemässä paluuta. Se olisi Suomelle erittäin vaarallinen tie, jos velkaantumista tästä yhtään enempää lisättäisiin.

– Aika sitten näyttää mikä oli kuluttajansuoja.

Orpo lupaili ensi viikon riihestä rytminvaihdosta ja vakuutti, ettei hallitus monien edeltäjiensä tavoin ryhdy kahden viimeisen vuoden ajaksi jarruttelemaan. Hän ei myöntänyt opposition vaalivoiton heijastuvan riihen päätöksiin.

– Haemme parasta mahdollista kokonaisuutta siihen, että asiat kääntyvät Suomessa pikku hiljaa parempaan suuntaan.

SUOMALAISTEN Orpo uskoi kaipaavan lisää uskoa tulevaisuuteen.

– Vaalitulos varmaan antaa siihen lisää vauhtia, mutta se on se, mitä me olisimme joka tapauksessa lähteneet hakemaan riihestä.

Orpo kiisti, että hallitus peruuttaisi vaalien takia velkasuhteen vakauttamistavoitteestaan, joka käytännössä estää hyvinvointialueita saamasta lisäaikaa taloutensa tasapainottamiseen. Samaan aikaan Orpo kuitenkin vaikutti jättävän oven auki alueiden lisäajalle ja lisärahoitukselle.

– Toivon, että tästä voitaisiin puhua rauhallisesti. Oppositio on toivonut lisäaikaa alueille. Olemme sanoneet, että niille alueille, joilla on vaikeuksia on mahdollista antaa lisäaikaa mutta yhteisen prosessin myötä. Luulen, että jos tätä nyt vaalien jälkeen pohditaan, niin nämä kaksi asiaa jossakin määrin löytävät toisensa.

– Alueet, joissa on taloudellisia vaikeuksia tai vaikeuksia saada palvelut pelaamaan, niin joko arviointimenettelyn tai tiiviin yhdessätyöskentelyn kautta mennään eteenpäin. Ja sen polun päässä, jos tarvitsee ja joidenkin alueiden kohdalla tulee tarvitsemaan, se tarkoittaa lisää aikaa ja lisää rahoitusta, Orpo sanoi tiedotustilasuudessa.

Päivitetty kauttaaltaan klo 11.36.