Orpo vierailulla Kiinassa – tapaa tänään kauppaministerin, huomenna Xi Jinpingin

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on vierailulla Kiinassa. Orpon on tarkoitus tavata tiistaina Kiinan presidentti Xi Jinping, pääministeri Li Qiang ja kansankongressin puhemies Zhao Leji. Valtioneuvoston kanslia kertoi vierailusta viime viikolla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tänään maanantaina Orpo tapaa Kiinan kauppaministeri Wang Wentaon yhdessä suomalaisyritysten edustajien kanssa.

Matkan tarkoituksena on jatkaa dialogia Kiinan johdon kanssa sekä edistää Suomen liiketoimintamahdollisuuksia Kiinassa, valtioneuvoston tiedotteessa kerrotaan.

Orpo matkusti maan pääkaupunkiin Pekingiin sunnuntaina. Edellisen pääministerivierailun Kiinaan teki pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vuonna 2017.

Presidentti Alexander Stubb teki valtiovierailun Kiinaan lokakuussa 2024. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) vieraili taas Kiinassa viime vuoden huhtikuussa.

VIRALLISTEN keskusteluiden aiheina Pekingissä ovat Suomen ja Kiinan kahdenväliset suhteet sekä muun muassa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Orpon mukaan Kiinan kanssa on tärkeä keskustella ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä, kuten sääntöpohjaisen järjestelmän ja kaupan haasteista.

- Kiina on tärkeä vientimarkkina suomalaisyrityksille ja EU:n toiseksi suurin kauppakumppani. EU:n ja Kiinan suhteen tulee perustua vastavuoroisuuteen ja tasapuoliseen markkinoillepääsyyn, Orpo sanoo tiedotteessa.

Vuonna 2024 tavaroita ja palveluita vietiin Suomesta Kiinaan noin 5 miljardin euron edestä. Suomen tavaratuonti Kiinasta oli taas arvoltaan 7,5 miljardia euroa.

KIINASSA toimi vuonna 2023 yli 200 suomalaista tytäryhtiötä, joiden liikevaihto Kiinassa on reilut 14 miljardia euroa.

Orpon Kiinan-vierailun yhteydessä järjestetään Suomen ja Kiinan innovatiivisen liiketoimintakomitean tapaaminen. Tapaamiseen osallistuu edustajia useista suomalaisyrityksistä, kuten elintarvikeyhtiö Fazerilta, lentoyhtiö Finnairilta, hissiyhtiö Koneelta, konepajayhtiö Wärtsilästä ja metsäteollisuusyhtiö UPM:ltä.