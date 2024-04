Orpo yhdisti SDP:n ja EK:n Brysselissä

- Se sopii joillekin tahoille, kuten EK:lle ja sosiaalidemokraateille, Orpo kuittasi.

Kuitti liittyy siihen, että Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on päivittänyt näkemystään rahastoasiassa. Viimeksi torstaina EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies kirjoitti X:ssä asiaan liittyen, että yksin ei ole hyvä jäädä.

Orpo sanoi, että Suomi ei ole vain jumissa jonkin oman esityksensä kanssa.

- En pitäisi kovin järkevänä sitä, että me tässä vaiheessa neuvotteluja ryhdyttäisiin rakentamaan jotain rahastoa tai valtiontukimallia, jota me siis vastustamme. Me neuvottelemme ja viemme tämän niin pitkälle kuin me pystymme Suomen etujen ja kantojen mukaisesti. Ja totta kai me valmistaudumme koko ajan siihen, että jossain vaiheessa tulee esityksiä ja neuvotellaan ja täydennetään parhaita mahdollisia ratkaisuja, Orpo sanoi.