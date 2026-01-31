Palkittu politiikan aikakauslehti.
31.1.2026 09:07 ・ Päivitetty: 31.1.2026 09:07

Orpo Ylellä: Yksikään puolue tuskin vapaa häirinnästä – ”varmasti voi olla jotakin”

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hän ei ole huomannut eduskunnassa häirintää tai avustajien epäasiallista kohtelua. Orpo kommentoi häirintäkohua Ylen Ykkösaamussa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Orpo kuitenkin sanoi, että jokaisessa työpaikassa voi esiintyä epäasiallista käytöstä.

Pääministerin mukaan yksikään puolue ei varmasti ole vapaa tästä synnistä. Orpon mukaan kokoomus on suuri puolue ja suuri eduskuntaryhmä, jossa ”varmasti voi olla jotakin”.

Orpon mukaan eduskuntatalo on muuttunut vuosien varrella parempaan suuntaan epäasiallisen käytöksen suhteen.

KIRJAUDU