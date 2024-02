Orpolta viesti SDP:n suuntaan: “On aivan päivänselvää, että he nyt sotkevat entisestään tätä tilannetta vastustamalla ylipäänsä hallituksen politiikkaa”

Ay-liikkeestä on vedottu, että hallitus käynnistelisi laajoja neuvotteluja tulehtuneen työmarkkinatilanteen takia. Johannes Ijäs Demokraatti

Hallitus ei ole tähän toiveeseen tarttunut eikä vaikuta olevan sitä edes harkitsemassa. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) toisti tänään medialle kokoomuksen puoluehallituksen kokouksen yhteydessä, että työryhmätyöskentely jatkuu työrauhakysymyksiä ja paikallista sopimista käsittelevissä työryhmissä. Näiden osalta kolmikantainen keskustelu ja neuvotteleminen on mahdollista.

Orpo toivotti myös SAK:n takaisin pöytään, jossa käsitellään vientivetoista työmarkkinamallia.

– Todella toivon, että SAK palaa Suomen palkkamalli -pöytään. Olisi ihan välttämätöntä, että tässä tärkeässä asiassa pystyttäisiin kaksikantaisesti valmistelemaan sopimusta, miten edetään. Minä olen valmis käymään keskusteluja.

Orpon mukaan lakot ovat suomalaiselle yhteiskunnalle vakavia aiheuttaen valtavaa vahinkoa.

LAKKOIHIN liittyen Orpo totesi myös, että ollaan demokratian ydinkysymyksen äärellä eli kenelle kuuluu valta ja vastuu Suomen hyvinvoinnista.

– Me kerroimme aivan avoimesti ennen vaaleja, mitä me haluamme tehdä. Me esittelimme meidän uudistuksemme suomalaisille. Me saimme vahvimman valtakirjan.

Orpon mukaan vastuu ja valtakirja on siis hallituksella ja hallitus vie työelämäuudistuksiaan eteenpäin.

Orpon mielestä hallituksen uudistuksiin pyritään nyt vaikuttamaan “ulkoparlamentaarisesti” ja lisäksi kysymyksestä on tullut poliittinen.

– SDP on tekemässä tästä välikysymyksen. On aivan päivänselvää, että he nyt sotkevat entisestään tätä tilannetta vastustamalla ylipäänsä hallituksen politiikkaa. Porvarihallituksen politiikkaa vastustaen tämä menee entisestään vain hankalampaan suuntaan. Minä nyt toivon, että jokainen ymmärtää sen, kuinka vakava Suomen tilanne on ja kuinka välttämätöntä meillä on uudistaa meidän työmarkkinoitamme.

Orpon mukaan Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on alleviivannut työmarkkinauudistusten ja joustojen lisäämisen merkitystä.

– Näitä me olemme tekemässä ja meidän on vietävät näitä eteenpäin, koska Suomen tulevaisuus tarvitsee sitä.

TASAVALLAN presidentti Sauli Niinistö toivoi hiljattain valtiopäivien avajaispuheessaan, että eduskunta voisi tehdä talouspolitiikassa puolue- ja vaalikaudet ylittävää yhteistyötä.

– Mielestäni presidentti Niinistö on tässä oikealla asialla. Hän kiinnitti huomiota juuri siihen meidän julkisenkin talouden kannalta oleellisimpaan ongelmaan eli nimenomaan kasvuun, kasvun ja talouden dynamiikkaan, joita ilman julkisen talouden ongelmien ratkaisu on jos ei täysin niin lähes mahdotonta, Lindtman on sanonut.

– SDP on aina yhteistyöhön valmis. Sitä yhteistyötä tarvitaan niin politiikassa kuin työmarkkinoiden puolella, jossa on akuutein ongelma tällä hetkellä ja myös riski siitä, että kärjistyessään vastakkainasettelun kierre uhkaa heikentää entisestään Suomen taloutta, Lindtman jatkoi.

Orpolla ei ole ollut ajatusta kutsua puoluejohtajia keskustelemaan taloudesta ja velkaantumisen ratkaisemisesta pitkällä aikavälillä. Lindtmanin Orpo sanoo antaneen “tyylinäytteensä viime kyselytunnilla siitä, että kaikki hallituksen uudistukset ja säästötoimet arvosteltiin ei-sanalla.”

– Eikä tullut yhtään uutta esitystä siitä, miten Suomen tilannetta parannettaisiin, ei yhtään esitystä siitä, että miten me saamme Suomeen työpaikkoja ja kasvua.

Orpon mukaan pöytään pitää tuoda muutakin kuin ei-sanoja. Hän haukkui myös opposition vaihtoehtobudjetit.

Orpo itse nosti presidentin puheesta esiin kaksi asiaa.

– Ensimmäinen on se, että meillä pitää olla yhteinen tilannekuva. Jokaisen pitää ymmärtää se paljas totuus, Niinistöä lainaten, kuinka huonossa jamassa Suomen talous on ja että se vaatii toimenpiteitä.

– Toinen asia, johon me varmasti voisimme kaikki sitoutua, on se maali ja tavoite eli turvallinen ja hyvinvoiva Suomi 2030-luvulla, yli vaalikausien. Keinoista me näemme, kuinka suuri näkemysero meillä on. Tässä tilanteessa pidän edelleen täysin välttämättömänä hallitusohjelman lukuisien kasvun uudistuksien eteenpäin viemistä.

MEDIA tivasi vielä Orpolta, onko hallitus millään tavalla tulossa vastaan lakkoilevia työntekijöitä.

Orpo toisti tähän, että jokaisesta lakihankkeesta on työryhmätyöskentely käynnissä.

– Jos vastaantulo tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi luopua meidän hallitusohjelmaan kirjoitetuista tavoitteista, jotka ovat välttämättömiä Suomelle ja Suomen kääntämiseen, sellaiseen pöytään me emme mene. Eli ei voi olla vetoa (veto-oikeutta) siihen, mitä hallitus on tekemässä parlamentaarisella enemmistön tuella.

Vaikka Orpo on tinkimätön, hän toisaalta sanoi myös olevansa valmis ja aikovansakin käydä keskusteluja työmarkkinaosapuolten kanssa taustalla ja kannustaa löytämään yhteistä ymmärrystä ja ratkaisuja.

– Sitä on tehty ja sitä tehdään. Työministeri Satonen (kok.) on jatkuvasti yhteydessä työmarkkinaosapuoliin, taustalla. Mutta tämä vetovastuu ja valtakirja on hallituksella ja nämä uudistukset ovat välttämättömiä, Orpo painotti.

PUOLUEHALLITUKSELLE pitämässään puheessa Orpo kertasi puolueen menestyksekästä presidentinvaalikampanjaa ja kehui presidentinvaalit voittanutta puolueensa ehdokasta Alexander Stubbia.

– Alexista Suomi saa osaavan, asiantuntevan, päättäväisen, positiivisen ja sydämellisen presidentin, kokoomuksen puheenjohtaja hehkutti.

Kokoomuksen kampanjaa hän kehui innostavaksi, iloiseksi ja yhdistäväksi.

Orpo myös kertoi saaneensa Stubbilta viestin, että tämä eroaa kokoomuksen jäsenyydestä.

– Otan ilmoituksenne vastaan tuntien suurta ylpeyttä siitä, että jäsenemme nousee isänmaan tärkeimpään tehtävään, Orpo kertoi vastanneensa.

Suomessa on tapa, että presidentti jättää puolueensa jäsenkirjan.