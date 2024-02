Lindtman Niinistön avauksesta: “SDP on aina yhteistyöhön valmis”

Taattua Niinistöä, vahva, painava puhe turvallisuuden ja talouden puolesta, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman luonnehtii tasavallan presidentti virkakauden viimeistä valtiopäivien avajaispuhetta. Johannes Ijäs Demokraatti

Sauli Niinistö toivoi jälleen puheessaan, että eduskunta voisi tehdä talouspolitiikassa puolue- ja vaalikaudet ylittävää yhteistyötä.

– Mielestäni presidentti Niinistö on tässä oikealla asialla. Hän kiinnitti huomiota juuri siihen meidän julkisenkin talouden kannalta oleellisimpaan ongelmaan eli nimenomaan kasvuun, kasvun ja talouden dynamiikkaan, joita ilman julkisen talouden ongelmien ratkaisu on jos ei täysin niin lähes mahdotonta, Lindtman toteaa.

Lindtman sanoo, että tilanteessa, jossa Suomi on, tarvitaan enemmän yhteistyötä.

– SDP on aina yhteistyöhön valmis. Sitä yhteistyötä tarvitaan niin politiikassa kuin työmarkkinoiden puolella, jossa on akuutein ongelma tällä hetkellä ja myös riski siitä, että kärjistyessään vastakkainasettelun kierre uhkaa heikentää entisestään Suomen taloutta.

Presidentti Niinistö totesi puheessaan, että Suomessa ei ole ollut merkittävää reaalista talouskasvua kuuteentoista vuoteen. Samana aikana julkisen sektorin huolestuttavan tuntuva velkaantuminen on jatkunut ja on siirrytty pysyvästi velkaperusteiseen ylläpitoon.

– Ei se siitä muutu, että etsitään syypäitä ja pysytään juoksuhaudoissa. Siitä se voisi muuttua, että nostetaan paljas totuus pöydälle ja heitetään ennakkoasenteet ja vakiofraasit nurkkaan. Pohjaksi voisi päättää lopputuloksen, että dynaaminen talous ja työelämän perusturva eivät ole toisiaan poissulkevia. Sitten on vain perille puskettava, presidentti sanoi.

Lindtman toteaa hänkin, että yhteisen tavoitteen pitäisi olla dynaamisen talouden yhdistäminen työelämän perusturvaan. Hän näkee, että samaan aikaa kun pitää löytää keinot saada talous kasvuun voidaan pitää kiinni siitä, että Suomen työmarkkina- ja työelämän lainsäädäntö tarjoaa turvaa myös työntekijöille eli palkansaajille.

Lindtman esitti eilen Ylen A-Studiossa riippumattoman sovittelijan ottamista mukaan avaamaan työmarkkinasolmua. Lindtmanin ehdotus sovittelijaksi oli ekonomisti Sixten Korkman.

– Suomi on niin vaikeassa tilanteessa, että tässä tilanteessa viisaat päättäjät haluavat kuulla kaikkia eri tahoja, jotka voivat osallistua haasteen ratkomiseen. Sen vuoksi yhteistyötä tarvitaan niin politiikassa kuin työmarkkinoilla, Lindtman perustelee avaustaan.

Lindtman ei halua lähteä tulkitsemaan, mitä Niinistö tarkoitti sanoessaan, että dynaaminen talous ja työelämän perusturva eivät ole toisiaan poissulkevia – oliko tästä luettavissa esimerkiksi toivetta maltin puolesta työmarkkinauudistuksissa.

– Parempi on niin, että Niinistö itse tarkentaa tätä. Mutta mielestäni tämä on juuri se viesti, jota monet tahot yhteiskunnassa, nekin jotka nyt kokevat, että he eivät oikein ole tulleet kuulluiksi, ovat pyrkineet tuomaan esiin, että keskityttäisiin niihin kysymyksiin, joilla on aidosti merkitystä talouden kasvun kannalta. Ainakin itse uskon, että se on mahdollista tehdä niin, että säilytämme meidän työelämässämme vahvan pohjoismaiseen malliin kuuluvan työelämän perusturvan.

