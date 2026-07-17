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Politiikka

17.7.2026 12:14 ・ Päivitetty: 17.7.2026 13:08

Orpon piina jatkuu: Nyt oikeuskansleri tutkii autotehdaskantelut

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Saabien lisenssivalmistuksesta tutuksi tulleella Uudenkaupungin autotehtaalla tehdään nykyisin panssariajoneuvoja.

Pääministeri Petteri Orpon (kok) roolista Valmet Automotiven pelastamisessa on tehty tähän mennessä neljä kantelua oikeuskanslerille. Asia selviää STT:n tietopyynnöllä saamista asiakirjoista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kanteluista kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Valtio hankki viime vuonna Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaasta 79 prosentin omistusosuuden noin 120 miljoonalla eurolla. Henkilöautotekniikkaa valmistaneen yrityksen jatko oli tuolloin vaakalaudalla.

Automotive oli vuonna 2024 menettänyt merkittävän asiakkaansa, Mercedes Benzin autonvalmistus oli päättynyt ja yhtiö painunut raskaasti tappiolle.

Omistusvaihdoksen jälkeen tehdas muutti tuotantolinjansa puolustusteknologiaan ja Patrian panssariajoneuvojen valmistamiseen.

JULKISUUDESSSA on pohdittu, olisiko pääministerin pitänyt jäävätä itsensä päätöksenteosta. Operaatiossa pelastettiin nimittäin samalla myös Automotiven suuriin osakkaisiin kuuluva kokoomuksen vaalirahoittaja Ilpo Kokkila.

Orpo on itse kertonut julkisuudessa arvioineensa roolinsa tehdashankkeessa niin pieneksi, ettei hänen tarvinnut miettiä jääviysasioita. Kokkila on tukenut vaaleissa taloudellisesti paitsi puoluetta, myös Orpoa henkilökohtaisesti.

Sama hahmo liittyy myös pääministeriä piinanneeseen Garden Helsinki -hallikohuun.

Garden Helsinki valitsi rakennusyhtiö SRV:n kumppanikseen hankkeen kehittämiseen viime vuonna. Kokkila on SRV:n suuromistaja ja yksi sen perustajista.

Kokkila on kiistänyt Iltalehdelle, että hän olisi millään tavalla osallisena Garden-hankkeessa. Hän sanoo olevansa mukana kilpailevassa, Suvilahteen suunnitteilla olevassa tapahtuma-areenahankkeessa.

Oikeuskanslerinvirasto lähetti STT:lle perjantaina kopion sen pääministerille lähettämästä Garden-selvityspyynnöstä.

Oikeuskanslerille on aiemmin tässä kuussa tehty useita kanteluita Orpon roolista Gardenin rahoituspäätöksessä. Pääministerin on vastattava selvityspyyntöön viimeistään elokuun loppuun mennessä.

TIISTAINA eduskunta kokoontuu kesätauoltaan täysistuntoon, jossa hallituksen on tarkoitus antaa Garden Helsinkiä koskevasta rahoituspäätöksestä tiedonanto. Tämän jälkeen eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta.

Hallitus myönsi Garden-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen puoliväliriihessään keväällä 2025. Asiassa kysymyksiä on herättänyt muun muassa asian valmistelu sekä kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuoren yhteydet hankkeeseen ja hänen lobbaustapansa Orpon esikunnalle.

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