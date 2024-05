”Orpon-Purran hallitus on luonut hyvät pohjat vaalityölle” – Helsingin demareiden vaalistartista saatiin intoa kampanjointiin

Helsingin SDP:n eurovaalistarttia vietettiin viime torstaina Ravintola Oivassa. Kiinnostuneet kuuntelijat täyttivät pöydät, kun SDP:n helsinkiläiset ehdokkaat Sari Helin, Päivi Niemi-Laine ja Eero Heinäluoma esittelivät vaaliteemojaan. Heidi Nyqvist

Kansanedustaja Nasima Razmyar (sd.) saapui myös nostattamaan intoa vaalityöhön.

SDP:n Helsingin piirin vaalistartti keräsi innostunutta väkeä kuuntelemaan puheita, aloittelemaan kampanjointia ja nauttimaan yhdessäolosta helteisen päivän kääntyessä iltaan. Toukokuun aikana puolueen piireissä aloitetaan vaalityötä, jonka tavoitteena on menestys kesäkuun europarlamenttivaaleissa. Sosialidemokraattiselta liikkeeltä toivotaan paljon, kuten kaikki puhujat huomauttivat.

Itähelsinkiläinen sosiaalisen median yrittäjä Sari Helin on tuore kasvo politiikassa. Helinin luoma Huono äiti -brändi on näyttävästi esillä vaalimainoksissa. Hänelle ehdolle asettuminen myös muiden puolueiden listoilta oli aito mahdollisuus. Helin perustelee puoluevalintaansa esimerkiksi ympäristösyillä ja sillä, että Nokian paperitehdassuvun jälkeläisenä punaväri juontuu luontevasti pirkanmaalaisilta juurilta.

Helin edustaakin SDP:n listalla pienyrittäjiä. Paremmin yrittäjyyspuolueena profiloituneemmat vaihtoehdot eivät tuntuneet Helinistä sopivilta, koska kaivostoiminnan suitsiminen ja vesistöjen suojelu ovat hänen mielestään hyvin kaukana oikeistopuolueiden linjasta.

SEURAAVAKSI puhunut Päivi Niemi-Laine latasi puheenvuoronsa alkuun listan luottamustehtävistä ja uraltaan esimerkiksi eduskunnassa ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitossa JHL:ssa. Vaalityöhön ryhtymisessä kiitosta häneltä saa yllättävä taho.

– Orpon-Purran hallitus on luonut hyvät pohjat tälle vaalityölle.

Niemi-Laine herätteli kuulijakuntaa suomalaisesta palkkaköyhyydestä ja vihreän siirtymän epäoikeudenmukaisesti jakautuvasta taakasta. Hän peräänkuulutti kohtuuden ja järjen ääntä siinäkin.

Niemi-Laine puhui myös turvallisuudesta ja kertoi olevansa erityisen vakuuttunut siitä, että kokonaisturvallisuus sisältää myös kulttuurisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Esimerkiksi oikeudenmukainen tulonjako on osa kokonaisturvallisuutta.

– Julkiset palvelut tasaavat palkkaeroja, mutta vain jos, ne toimivat, hän painottaa.

Niemi-Laine muistutti, kuinka juuri heikommassa asemassa olevat uskovat eniten, ettei heidän äänellään ole merkitystä.

– Ollaan tiukkoina ja patistetaan ihmisiä äänestämään!

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

ILLAN kulttuuriannista vastasivat kirjailija-tutkija-lauluntekijä Susanna Hast säestäjänään paremmin toimittajana tunnettu Timo Kalevi Forss. Hast luki osia palkitusta teoksestaan Ruumis/Huoneet ja tekstien väkevää lyyrisyyttä tukivat intensiiviset ja savuisilla soundeilla ilmoille puhalletut laulut väkivallasta, ruumiillisuudesta, kostosta ja toivosta. Useimmat kappaleet ovat peräisin Soft is the Sky -levyltä, joka on sisarteos Ruumis/Huoneet -kirjalle.

Eurovaalistartille sopivasti paljastuu, että Hastilla on myös omaa Bryssel-historiaa. Hän nimittäin on ollut aikoinaan harjoittelijana parlamentissa. Näihin Brysselin-vuosiin hän viittaa myös kirjassaan.

Kulttuuriesityksen jälkeen istuva meppi Eero Heinäluoma pääsi lavalle. Hän aloitti puheenvuoronsa kehumalla kaikki. Erityisen vuolasta kiitosta sai piirin toiminnanjohtaja Tuomas Finne. Heinäluoma arvuutti kuulijakuntaa kysymällä, mikä on suurin syy sille, etteivät ihmiset äänestä. Yleisöstä ehdotettiin säätä, laiskuutta, protestimielialaa ja epäuskoa oman äänen antamisen merkitykseen.

– Ylivoimaisesti suurin syy sille, että ihmiset eivät äänestä, on se, ettei löydy sopivaa ehdokasta. Kukaan ehdokas ei tule tarpeeksi lähelle, Heinäluoma sanoi.

Heinäluoma haastoi pohtimaan, miten tulla ihmisiä lähelle, henkilökohtaiseen kontaktiin. Hän muistutti, että Suomi on demokratiana poikkeuksellinen, koska niin suuri osa kansalaisista tuntee edustajia ja päättäjiä edes jotakin kautta.

Meiltä toivotaan toivon ja uskon politiikkaa.

HEINÄLUOMA painotti, että nyt on laitettava stoppi laitaoikeiston nousulle. Heinäluoman mukaan kaikkialla Euroopassa pelätään nyt, että tämänhetkinen Suomen malli yleistyy. Hän viittasi aiempien puhujien esiin nostamiin seurauksiin siitä, kun maltillisempi ja vähemmän maltillisempi oikeisto toimivat hallitusyhteistyössä Suomessa.

Heinäluoma kantaa huolta myös siitä, kuinka oikea laita ottaa taukoa ilmastotoimissa. Hän listasi myös muita asioita, jotka ovat eurooppalaisen päätöksenteon kysymyksiä: rajat elinkustannusten nousulle, markkinoiden inhimillisyys, Ukrainan tuen jatkuminen, Venäjä-pakotteet ja laillisen maahanmuuton väylät.

– ”Jo riittää!” on erittäin hyvä slogan näille vaaleille ja muistuttaa meitä historiasta, vuoden 1948 sosialidemokraattisesta hengestä, hän sanoi.

Suoraan eduskunnasta paikalle kiitänyt Nasima Razmyar puhui kannustavasti vaalityöhön ryhtyville. Puheenvuoro on valoisa ja motivoiva. Razmyarille eurovaalit ovat vaaleina hengeltään kuten eduskuntavaalit siinä mielessä, että ihmiset hakevat inhimillisyyttä ja vastavoimaa kovalle oikeistolinjalle. Viimeistään nyt on Razmyarin mukaan herätty tajuamaan, mitä se tarkoittaa, kun oikeisto lyö kättä laitaoikeiston kanssa.

– Meiltä toivotaan toivon ja uskon politiikkaa. Ihmisoikeuksien politiikkaa, hän sanoi.

Hän uskoo loistavaan vaalimenestykseen ja jopa neljään parlamenttipaikkaan, mutta painottaa, että se vaatii työtä.

– Teistä se lähtee, kipinä erinomaiselle vaalityölle. Se voima on teissä itsessänne.