Orpon sähköposteista ei ilmene syytä virkamatkan perumiselle – pääministerin puoliso täytti 50 vuotta kokousta edeltävänä päivänä

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) heinäkuisen virkamatkan perumista koskevista viesteistä ei ilmene perustetta sille, miksi virkamatka peruttiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

STT sai Orpon esikunnasta nähtäväkseen sähköposteja, joissa pääministerin kyseisen päivän lomasta (18.7.) sovittiin ennen vapaan vahvistamista. Valtioneuvoston kansliasta ei aiemmin suostuttu antamaan viestejä nähtäväksi.

Lomapäivää koskeva viesti lähetettiin valtioneuvoston istuntoyksikköön kesäkuun 3. päivänä. Syyksi lomapäivälle kerrottiin yhden virkkeen mittaisessa sähköpostissa se, että kyseisenä päivänä (18.7.) ollut virkamatka on peruttu, joten pääministeri pitää lomansa yhtäjaksoisesti.

Orpon ensimmäisessä, toukokuussa vahvistetussa lomakalenterissa pääministerillä oli lomaa lähes koko heinäkuun ajan, mutta 18.7. oli vielä merkitty työpäiväksi.

Valtioneuvoston kanslian mukaan kyseinen päivä vahvistettiin Orpon lomapäiväksi 6. kesäkuuta.

Ensimmäisenä viestin sisällöstä uutisoi sunnuntaina Iltalehti.

18.HEINÄKUUTA Britanniassa järjestettiin Euroopan yhteisöjen kokous, johon pääministeri tyypillisesti osallistuu. Orpoa sijaisti kokouksessa tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Perustuslain mukaan Suomen EU-politiikkaa johtaa pääministeri. Euroopan poliittisen yhteisön kokous ei ole puhtaasti EU-kokous, mutta Suomea on edustanut siinä pääministeri.

Virkamatkan perumisen syytä ei ole kerrottu julkisuuteen. Orpo on aiemmin kertonut syyksi perhesyyt.

Pääministerin puoliso täytti 50 vuotta kokousta edeltävänä päivänä 17.7. Orpon esikunnasta ei vahvistettu STT:lle, liittyikö virkamatkan peruminen ja lomien muutos puolison syntymäpäivään. Esikunnasta toistettiin Orpon aiemmin kertoma siitä, että pääministeri perui matkan perhesyistä johtuen.

Perumaansa kokousta seuraavana päivänä Orpo vieraili Ranualla Hillatorilla. Asiasta uutisoi sunnuntaina Ilta-Sanomat, joka sai haltuunsa kuvan Orpon vierailusta.

Ranualle on autolla noin 750-800 kilometrin matka sekä Helsingistä että Orpon kotikaupungista Turusta.

LAIN mukaan pakottavat perhesyyt on määritelty niin, että työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan, ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi.

Politiikassa perhesyihin on viitattu kuitenkin myös muista syistä.

Perhesyillä on saatettu viitata esimerkiksi haluun viettää aikaa enemmän omien lasten kanssa.

STT kertoi lauantaina, että valtioneuvosto salaa Orpon lomaa koskevat viestit.

STT pyysi valtioneuvoston kansliasta nähtäväksi viestin tai viestit, joissa pääministerin kyseisen päivän lomasta oli sovittu ennen loman vahvistamista. Niitä ei annettu. Viestinvaihto ei kanslian mukaan ole julkisuuslain tarkoittama viranomaisen asiakirja.

STT:n haastattelema julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta piti selvänä, että kyse ei ole sisäisen työskentelyn asiakirjasta. Hän sanoi, että lomaviesteissä on kyse julkisuuslain tarkoittamasta asiakirjasta, kun pääministeri ilmoittaa valtioneuvoston kanslialle olevansa tiettynä päivänä lomalla tai muuten estynyt hoitamaan tehtäviään.

Edellisen pääministerin Sanna Marinin (sd.) vastaavat lomaviestit olivat julkisia.

Sanna Raita-aho/STT