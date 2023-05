Orpon sote-show pyöri pari päivää – lukuja joko ymmärrettiin tai haluttiin ymmärtää väärin

Eilen uutisoitiin laajasti hallituksen muodostaja Petteri Orpon (kok.) yllättyneen, kun hyvinvointialueiden sote-menot kasvavatkin mahdolliset miljardilla enemmän kuin on odotettu. Johannes Ijäs Demokraatti

Myös se kerrottiin vähintään yhtä laajasti, että valtiovarainministeriön julkisen talouden suunnitelmassa maaliskuussa oli raportoitu miljardin mahdollisesta kasvusta. Tämän jälkeen uutta tietoa valtiovarainministeriöltä ei ole hallitusneuvotteluihin tullut.

Orpo pyrki eilen iltapäivällä Säätytalolla dian avulla osoittamaan medialle, että hän olisi kuitenkin oikeassa. Hän lausui (IS) Säätytalolla seuraavasti.

- Tässä tämä alempi käyrä on Rinteen ja Marinin hallituksen soten rahoitusmalli, joka lähtee vuoden 2023 reilusta 23 miljardista ja päätyy vaalikauden lopulla 28 miljardiin. Sen yläpuolella oleva käyrä on valtiovarainministeriön, meille tänne hallitusohjelmaneuvotteluihin tuoma painelaskelma siitä, että kuinka paljon todellisuudessa rahaa tämän hetken tiedon mukaisesti hyvinvointialueilla tarvitaan, Orpo selitti.

- Esittelin tämän tiistaina ja kerroin, että tämä on uutta tietoa. Tuo alempi käyrä on se maaliskuun käyrä. Eli tämä väli on se uusi tieto, josta minä siis informoin tiistaina. Ja tässä ero. Tuolla 2027 on vielä jonkun verran yli miljardi, hän sanoi.

Orpon Säätytalolla esittelemä VM:n käppyrä alla:

Jos sulkee pois sen vaihtoehdon, että Orpo yrittäisi ajaa taktikoiden päämääriään tai tahallaan sumuttaa luvuissa, todennäköisin vaihtoehto on se, että hän on käppyröitä tarkastellessaan sotkenut sen, että lakisääteisen rahoitusmallin mukainen rahoitus alueille on vuonna 2027 28,3 miljardia euroa, kun taas painelaskelman mukaan luku saattaa eri syistä, muun muassa sote-alan palkkojen nousun takia, kasvaa tästä miljardilla. Ja tämä kaikki käy kyllä ilmi VM:n maaliskuussa julkaisemasta julkisen talouden suunnitelmasta.

Minusta on sivuseikka, milloin ja miten kukakin ymmärtää nämä numerot.

Kyseisen VM:n julkaisun taulukosta (s. 85) onkin osattava lukea siellä olevan vuoden 2027 arvioidun valtionrahoituksen (28,3 miljardia) ohella myös kohta tilikauden tulos, joka on vuonna 2027 miljardin miinuksella. Tämän vuoksi painelaskelma osoittaa vuodeksi 2027 yhteenlaskettuna 29,3 miljardin euron summaa. Tämän ei tietenkään olisi pitänyt Petteri Orpoa yllättää.

Taulukko VM:n maaliskuussa julkaisemasta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024-2027 alla (ympyröinnit kirjoittajan):

Orpon ”yllätystä” on ehditty arvella jo taktiseksi vedoksikin, eri syistä.

Demokraatti kysyi eilen entiseltä perhe- ja peruspalveluministeriltä Aki Lindéniltä, voisiko kyse olla siitä, että 6 miljardin sopeutus on havaittu mahdottomaksi ja nyt haetaan kunniallista perääntymistietä?

– Tämä on ilman muuta selvää. Olen useissa yhteyksissä aikaisemmin todennut, että kokoomus ei itsekään pystyisi tekemään kuuden miljardin säästötyyppistä sopeutusta. Esimerkiksi valtion 80 miljardin budjetissa on eläkemenoja yli 10 miljardia ja sote-menoja 23 miljardia. Ei sieltä kukaan pysty leikkaamaan yhden vaalikauden aikana kuutta miljardia, Lindén vastasi.

Petteri Orpo puolestaan selitti tänään aamulla vähintäänkin mielenkiintoisesti eilisiä sote-puheitaan:

– Minusta on sivuseikka, milloin ja miten kukakin ymmärtää nämä numerot.

– Jos katsotaan, mistä loppujen lopuksi on kyse, kyse on siitä, että vuoden 2027 tasolla valtiovarainministeriön lukujen mukaan puuttuu kuusi miljardia tai tarvitaan kuusi miljardia lisää. Eiköhän se ole se päällimmäinen viesti. Että onko se sitten ollut tiedossa maaliskuussa vai huhtikuussa, miten se tulkitaan, niin se on toinen asia. Tosiasia on se, että suomalaisten peruspalveluihin tarvitaan kuusi miljardia lisää ja se on valtava summa.

Summa summarum: oikeat sote-luvut ovat olleet maaliskuusta lähtien tiedossa eikä uusia lukuja ole hallitusneuvotteluihin tuotu. Lukuja on joko ymmärretty tai haluttu ymmärtää väärin.