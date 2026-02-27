Ortodoksikirkon ex-arkkipiispa Leolle ehdollista vankeutta talousrikoksista

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi perjantaina ortodoksisen kirkon entisen arkkipiispan ehdolliseen vankeuteen Karjalan kielen seuran toiminnassa tapahtuneista törkeistä talousrikoksista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Entinen arkkipiispa Leo eli Leo Makkonen, 77, tuomittiin törkeästä avustuspetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta vuoden ja kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Saman tuomion sai seuran varapuheenjohtajana ja sihteerinä toiminut mies. He kiistivät syytteet.

Syyte perustui seuran vuosille 2017-2019 opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) saamiin erityisiin valtionavustuksiin. Summa myönnettiin karjalan kielen elvyttämishankkeeseen.

Syyttäjän mukaan summasta puolet eli noin 250 000 euroa perustui vääriin tietoihin.

Käräjäoikeuden mukaan ministeriölle annettiin väärää tietoa työajan seurannasta ja toimistohenkilökunnan kustannuksista. Väärä tieto johti siihen, että seura sai perusteettomasti pitää avustuksen, tuomiossa sanotaan.

- Väärä tieto on ollut omiaan olennaisesti vaikuttamaan ministeriön selvityksen perusteella tehtävään tosiasialliseen päätökseen siitä, peritäänkö avustusta takaisin, koska tietoa työajan seurannasta on avustuspäätöksissä nimenomaisesti edellytetty ja koska kustannukset ovat olleet suuria eikä niiden kohdentumista hankkeeseen ole luotettavasti selvitetty.

OIKEUDEN mukaan Makkosen osalta väärä tieto koski vajaan 57 000 euron summaa. Varapuheenjohtajan kohdalla summa oli vajaat 48 000 euroa. Lisäksi oikeus katsoi kummankin ilmoittaneen liikaa kuluja ainakin 20 000 euron edestä.

Oikeuden mukaan varapuheenjohtaja pääasiallisesti suunnitteli ja toteutti rikollisen toiminnan.

- Toisaalta hänen asemansa on ollut Makkoseen nähden alisteinen jo arvovaltasyistä. Ilman Makkosen hyväksyntää (hän) ei olisi voinut toimia edellä kuvatulla tavalla, tuomiossa sanotaan.

Oikeuden mukaan Makkonen tietoisesti hyväksyi lainvastaisen menettelyn ja olisi voinut estää sen.

Oikeus otti rangaistusta mitatessaan huomioon, että tuomitut eivät tavoitelleet toiminnallaan henkilökohtaista etua. Oikeus piti tätä olennaisesti syyllisyyttä vähentävänä seikkana.

- (He) ovat pyrkineet saamaan hyötyä pääosin vain yhdistykselle.

KARJALAN kielen seura perustettiin Joensuussa vuonna 1995 elvyttämään karjalan kieltä ja kulttuuria. Seura ajautui konkurssiin syyskuussa 2020.

Leo oli Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispana vuosina 2001-2024. Hän jäi eläkkeelle toissa vuonna. Hänen seuraajansa arkkipiispana on Elia, joka toimi aiemmin Oulun metropoliittana.

Syytteiden noustua viime vuonna Elia sanoi STT:lle, ettei halua kommentoida asiaa ja että Karjalan kielen seuran tapauksella ei ole mitään tekemistä kirkon kanssa.

STT/Jecaterina Mantsinen