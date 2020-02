”Osaamisvajetta ei voi paikata palkkatuella” – palvelualan yritykset: jatkuva oppiminen on ratkaisu

Palvelualojen yrityksissä vaaditaan korkeaa osaamistasoa. Kouluttamattomille on vain vähän työtä tarjolla edes palkkatuen avulla. Tämä selviää tuoreesta Palvelualojen osaajabarometrista.

Palveluala kasvaa voimakkaasti, mutta pula osaavasta työvoimasta on suurin kasvun este. Kyselyn mukaan sopivien työntekijöiden rekrytoiminen on vaikeaa useammalle kuin joka toiselle kasvavalle yritykselle ja noin 40 prosentille kaikista palvelualojen yrityksistä.

Suurin syy yritysten rekrytointivaikeuksiin on se, ettei työnhakijoiden osaaminen vastaa yritysten tarpeita. Sopivien osaajien löytämistä pitää vaikeana 60 prosenttia rekrytointivaikeuksia kokeneista yrityksistä. Seuraavaksi suurin syy on hakijoiden puute ylipäätään. Vaikeinta on löytää osaajia yritys- ja asiantuntijapalveluiden sekä hallinto- ja tukipalveluiden tehtäviin.

Kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä noin 70 prosenttia ilmoitti, että niillä on tarjota vähän tai erittäin vähän sellaisia töitä, joihin on mahdollista palkata ainoastaan peruskoulun käyneitä.

Osaajabarometrin mukaan palkkatuki auttaisi ainoastaan kuutta prosenttia yrityksistä palkkaamaan kouluttamattoman.

– Myös palveluyrityksissä tarvitaan korkeaa osaamistasoa, eikä osaamisvajetta voida paikata palkkatuella. Siksi se ei ole ratkaisu työllisyyden nostoon palvelualoilla, joihin suurin osa uusista työpaikoista syntyy, Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto toteaa tiedotteessa.

Palvelualoilla on keskeinen rooli hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamisessa. Selvityksen teettäneiden liittojen mielestä työllisyysaste nousee, kun työelämälähtöistä osaamista kehitetään ja jatkuvaa oppimista edistetään. Myös OECD suositteli maa-arviossaan viime viikolla Suomelle jatkuvan oppimisen kehittämistä.

– Työnhakijoille koulutustasosta riippumatta pitää tarjota nykyistä enemmän mahdollisuuksia kehittää osaamista, jonka kautta he voivat työllistyä. Tätä helpottaisi esimerkiksi digitaalinen alusta, joka tarjoaisi kullekin työntekijälle sopivaa täydennyskoulutusta, Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi esittää.

Selkeästi suurimpana rekrytoinnin esteenä on kielitaidon puute.

Kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä noin kolmannes arvioi ulkomaalaistaustaisen työvoiman käytön kasvavan lähivuosina. Jo nyt 40 prosenttia vastaajista kertoo yrityksessä työskentelevän ulkomaalaistaustaista työvoimaa. Selkeästi suurimpana rekrytoinnin esteenä on kielitaidon puute.

– Maahanmuuttajien kielikoulutusta on kehitettävä, jotta he oppivat nopeasti suomen tai ruotsin kielen alkeet. Työntekijän kielitaidon puute aiheuttaa kustannuksia, kun kaikki työturvallisuusohjeet ja muut materiaalit on käännettävä ja lisäksi huolehdittava oikeankielisestä perehdytyksestä, toimitusjohtaja Mari Kiviniemi Kaupan liitosta kommentoi.

Palvelualojen osaajabarometrin toteutti Paltan, Kaupan liiton ja Finanssiala ry:n toimeksiannosta Innolink syksyllä 2019. Kyselytutkimukseen vastasi yrityspäättäjiä 1 028 palvelualojen yrityksestä.