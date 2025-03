Oslon lähellä suuri öljyvuoto – sabotaasia epäillään

Norjassa lähellä Osloa on havaittu suuri öljyvuoto. Valtiollisen energiayhtiön Statnettin mukaan 50-60 tonnia öljyä on vuotanut Baerumissa sijaitsevan sähköaseman muuntajan vaurioiduttua.

Yhtiö epäilee vuodon aiheutuneen sabotaasista.

- Näyttää siltä, että joku on tehnyt aitaan reiän ja irrottanut muuntajan kannen paikoiltaan, jolloin öljyä on alkanut vuotaa ulos, Statnettin projektipäällikkö Thomas Fennefoss kertoi tiedotustilaisuudessa.

- Tämä on nyt poliisiasia, Fennefoss lisäsi.

PÄÄOSA vuotaneesta öljystä on kerätty talteen, mutta osa siitä on imeytynyt maaperään ja kulkeutunut vesistöön. Pelastuslaitos on asettanut öljypuomit Sandvikselva-jokeen, joka kulkee noin 150 metrin päässä sähköasemasta. Maanantaiaamuna joessa oli yhä öljyä.