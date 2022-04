Ostitko? Ruokavirasto: Versosalaatissa listeriariski

Snafu Oy on ilmoittanut valmistamansa Parsakaali Silmusalaatti -tuotteen takaisinvedosta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Erästä tuotetta, jonka viimeinen käyttöpäivämäärä on 7.4.2022, on omavalvonnassa löytynyt listeriaa. Listerian määrä näytteessä jäi kuitenkin alle määritysrajan. Varotoimenpiteenä yritys poistaa erän markkinoilta. Tuotteita on ollut myynnissä päivittäistavarakaupoissa ympäri Suomen.