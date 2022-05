”Osui nappiin” – Valtteri Bottas lähtee hyvistä asetelmistä Miamin gp:hen

Ferrarin Charles Leclerc kaasutteli lauantaina Miamissa formula ykkösten Yhdysvaltain gp:n aika-ajoissa paalupaikalle. Hän kukisti toiseksi sijoittuneen tallikaverinsa Carlos Sainzin 0,190 sekuntia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Alfa Romeon Valtteri Bottas ajoi Miamissa viidenneksi. Bottas hävisi aika-ajojen kaikkia kolmea osiota hallinneelle Leclercille 0,679 sekuntia. Bottas ajoi nopeimman kierroksensa viimeisellä vedolla.

Kolmas oli viime vuoden maailmanmestari Red Bullin Max Verstappen, joka hävisi Ferrarin kaksoisvoiton varmistaneelle Sainzille vain viisi tuhannesosasekuntia. Mercedeksen seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton oli kuudes.

Bottaksen aika-ajosuoritus oli hieno varsinkin, kun ottaa huomioon, että hän ajoi perjantain ensimmäisissä vapaissa harjoituksissa reilun puolen tunnin jälkeen päin ratavallia ja joutui keskeyttämään harjoitusjakson. Bottas jätti toiset harjoitukset kokonaan väliin.

- Oli hyvä aika-ajo, osui nappiin. Q2:ssa (toinen aika-ajojakso) ja varsinkin Q3:ssa alkoi löytyä hyvä rytmi. Tällaisella ahtaalla radalla oikea rytmi oli kaikki kaikessa, Bottas kertoi V Sportin haastattelussa.

Rytmin löytäminen Bottaksen hartioilla

Bottakselle teki tiukkaa ensimmäisellä aika-ajojaksolla päästä jatkoon. Hän pääsi toiselle jaksolle viimeisenä eli 15:ntenä kuljettajana.

– Minusta tuntui, että minulla oli velvollisuus maksaa tiimille takaisin hyvällä tuloksella. Uskon, että voimme olla tyytyväisiä siihen, miten toivuin eilisestä, Bottas sanoi STT:lle.

Bottaksen mukaan oli hänen tehtävänsä löytää hyvä rytmi sen jälkeen, kun auton säädöt oli saatu kuntoon. Suomalainen toteaa, että hänellä oli kiinniotettavaa muihin kuljettajiin nähden.

- Joten olen tyytyväinen siihen, miten tämä päättyi. Viikonlopun kierroksistani paras oli Q3:n viimeinen kierros.

Bottaksen mukaan Miamin radalla hänen autoaan hyödyttivät etenkin matalan vauhdin kulmat. Ajoradan sopivuutta F1-kisaan Bottas ei moittinut, vaikka radasta on kuultu poikkipuolisiakin mielipiteitä. Bottas sanoi, ettei ymmärrä miksi rata ei olisi F1-standardien mukainen.

Ajoradan pinnan Bottas kommentoi olevan vaikea ja arveli sen voivan tehdä sunnuntain kisasta haastavan.

- On vain yksi linja, jossa on pitoa. Etkä halua olla poissa linjalta, joten on totta, että se tuo haasteensa, mutta se myös lisää jännittävyyttä.

Rata vertautuu kuumuudessaan ja fyysisyydessään Bottaksen mukaan Singaporeen.

Bottaksen ensimmäisen harjoituskierroksen törmäystä perjantaina seurasi Ferrarin toisen kuskin Carlos Sainzin kolarointi toisella kierroksella. Lauantaina ajoradalla kolaroi Alpine-kuski Esteban Ocon, joka ilmaisi turhautumisensa kolarointiin.

- On selvää, että radalla pitäisi olla TecPro-esteet, ei ole mitään syytä siihen, ettei niitä olisi ja kyllä, niiden olisi pitänyt olla siellä tänään, Bottas sanoi.

Leclerc tekee vakuuttavaa työtä

Kuljettajien MM-sarjaa johtava Leclerc jätti nimensä F1-historiaan, sillä Yhdysvaltain gp ajettiin Miamissa ensimmäistä kertaa. Paalupaikka oli Leclercille jo kauden kolmas.

Verstappen valitti, että hänen autossaan oli pientä vikaa. Hän kuitenkin kukisti aika-ajoissa neljänneksi sijoittuneen tallikaverinsa Sergio Perezin.

Formula ykkösiä pitkään hallinneen Mercedeksen alkukausi on ollut vaikea, eivätkä Miamin aika-ajot tuoneet juuri helpotusta. Hamiltonin kuudes sija oli vielä jonkinlainen torjuntavoitto, mutta tallitulokas George Russellin karsiutuminen ennen viimeistä aika-ajo-osiota ja 12. sija oli pettymys.

Russell valitteli tuttuun tyyliin autonsa ajo-ominaisuuksia.

Bottas on Alfa Romeolla suvereeni ykköskuski, sillä tallin kiinalaiskuljettaja Guanyu Zhou oli aika-ajoissa 17:s, eli hän karsiutui jo ensimmäisellä jaksolla.

Bottaksen mukaan tallin kakkoskuskin palaute on hänelle kuitenkin jo hyvin hyödyllistä.

- Aloitimme kolmannen vapaan harjoituksen niillä asetuksilla, joihin hän päätyi eilen eivätkä ne olleet paljon pielessä. Teimme niihin pieniä viilauksia, mutta päädyimme molemmat samoihin säätöihin aika-ajoja varten, Bottas sanoi ja lisäsi Guanyu Zhoun kehittyvän askel askeleelta.