28.10.2025 06:09 ・ Päivitetty: 28.10.2025 06:13

Osuuspankkiryhmä palaa vanhaan nimeensä

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Osuuspankkeja hallinnoiva OP Ryhmä muuttaa tiistaina nimensä OP Pohjolaksi. Uusi nimi on ollut aiemmin käytössä vuosikymmen sitten.

Demokraatti

Demokraatti

Varsinaisten osuuspankkien ja muiden OP Pohjolaan kuuluvien yhtiöiden nimet eivät tällä kertaa muutu.

Pankin tiedotteen mukaan uusi nimi yhdistää Pohjola Vakuutuksen brändin vanhaan osuuspankkiryhmään. Nimenvaihdoksella ryhmä korostaa finanssipalveluidensa laajuutta.

Vuosina 2007-2014 osuuspankkiryhmä käytti nimeä OP-Pohjola -ryhmä. Sen jälkeen nimeksi vaihtui nykyinen, kieliopillisesti kehno OP Ryhmä.

Suomen suurin finanssikonserni käynnistyi maatalouden rahoittamiseen luoduista osuuskassoista ja paikallisista osuuspankeista vuonna 1902.

Suomessa toimii myös toinen osuuspankkiryhmä, pienpankkien yhteenliittymä Paikallisosuuspankit.

