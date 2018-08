Oulu ja Tampere: Matka-aikoja pääradalla lyhennettävä

Oulun ja Tampereen kaupungit ajavat yhdessä maan pääradan eli Suomi-radan kehittämistä siten, että matka-ajat lyhenisivät selvästi nykyisestä Helsingin, Tampereen ja Oulun välillä. Tavoitteena on neljän tunnin matka-aika Helsingin ja Oulun välille. Tämä tarkoittaisi käytännössä tunnin junayhteyttä Helsingistä Tampereelle ja kolmen tunnin yhteyttä Tampereelta Ouluun. Samalla matka-ajat lyhenevät Seinäjoelle ja Kokkolaan.

Oulun ja Tampereen kaupunkien mukaan valtiovarainministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön tulee osoittaa riittävä määräraha, jotta Liikennevirasto pääsee jo tänä vuonna aloittamaan tämän koko Suomen pääradan yleis- ja ratasuunnittelun.

Pääradan matka-aikojen lyhentämisellä olisi suuri vaikutus monen suomalaisen arjen sujuvuuteen ja yritysten toimintaedellytyksiin, sillä yli kolme miljoonaa suomalaista asuu pääradan varrella. Päärata tulee nähdä myös osana lentoasemien kehitystä. Lisäksi Euroopan komission esitys Suomen pääradan saattamisesta osaksi TEN-T ydinverkkokäytävää tukee Tampereen ja Oulun kaupunkien esitystä.

Oulun ja Tampereen johto tapasivat maanantaina

Tampereen pormestari Lauri Lyly muistuttaa, että päärata on Suomi-rata:

– Tämä liikenteen pääväylä ja Suomen elinvoiman keskeinen tukiranka vaatii nopeita investointeja. Rata on Suomen vilkasliikenteisin ratayhteys, joka mahdollistaa saavutettavuuden ja sen kautta elinvoiman laajasti Suomessa. Suunnittelun lähtökohtana pitää olla, että matkustusliikenteen kulkunopeudet saadaan nostettua 250 kilometriin tunnissa.

– Kaksoisraiteen rakentaminen on välttämätöntä matkustusajan lyhentämiseksi ja tavaraliikenteen sujuvoittamiseksi. Suunnittelu on saatava käyntiin mahdollisemman nopeasti. Jo nyt Oulusta matkustaa junalla yli miljoona matkustajaa vuodessa. Raideliikenteen kehittäminen on tärkeää myös Oulun sataman tarpeiden kannalta”, sanoo Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Yhteisestä aloitteesta päätettiin maanantaina Tampereen ja Oulun kaupunginhallitusten ja ylimmän virkamiesjohdon tapaamisessa Oulussa.