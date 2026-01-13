Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.1.2026

Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi starttaa perjantaina – juhlavuoden avaa presidentti Stubb

Oulun Kaupunki / Harri Tarvainen

Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki yhdessä 39 pohjoisen kunnan kanssa. Kulttuuripääkaupunkivuoden avaa perjantaina presidentti Alexander Stubb.

Demokraatti

Demokraatti

Presidentti puhuu Oulun kauppatorilla järjestettävässä kaikille avoimessa ja ilmaisessa Oulu2026-avajaistilaisuudessa perjantaina kello 16.

Presidentin puheenvuoron jälkeen perinteisen Turun joulurauhan julistaja, Turun kansainvälisten asioiden protokolapäällikkö Mika Akkanen julistaa Oulu-rauhan. Lavalle nousevat avajaisissa myös edellisen suomalaisen kulttuuripääkaupungin Turun pormestari Piia Elo (sd.) ja Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossava, Mieskuoro Huutajat ja Saara Aalto. Avajaisista alkaa koko viikonlopun kestävä avajaisfestivaali.

Euroopan kulttuuripääkaupunki on Euroopan unionin ohjelma, jonka tarkoituksena on edistää kulttuurien monimuotoisuutta, lisätä kulttuurivaihtoa Euroopan maiden välillä sekä tuoda esille kunkin valitun kaupungin kulttuuriperintöä ja luovuutta. Oulu2026:n pääteemana on kulttuuri-ilmastonmuutos, ja tavoitteena on pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä.

Suomessa Euroopan kulttuuripääkaupunkeja ovat aiemmin olleet Helsinki vuonna 2000 ja Turku vuonna 2011.

OULUN kaupunginjohtaja Alatossava pitää presidentin saapumista Ouluun merkityksellisenä ja arvokkaana asiana.

– Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi alkaa arvokkaimmalla mahdollisella tavalla, kun kansainvälisessä diplomatiassa profiloitunut presidentti Stubb avaa juhlavuoden. Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi vahvistaa Oulun asemaa kulttuurin, innovaatioiden ja pohjoisen elinvoiman keskuksena ja Oulu tunnetaan entistäkin paremmin Euroopassa ja maailmalla, Alatossava sanoo Oulun kaupungin tiedotteessa.

Stubb vierailee tiedotteen mukaan myös uudistetussa Keskustakirjasto Saaressa, jossa vietetään lapsiperheille ja alle 12-vuotiaille suunnatun Lastenkulttuurikeskus Kotilon avajaisia. Kotilo on erikoistunut sanataiteeseen, elokuvakasvatukseen ja mediataiteeseen.

Presidentti tutustuu lisäksi Oulun taidemuseossa saamelaistaiteen suurnäyttelyyn Eanangiella – Maan kieli sekä Fotografiska Tallinnan valokuvanäyttelyyn PLAY, joka on esillä Kauppakortteli Pekurissa.

