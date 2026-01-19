Talous
Oxfam: Nyt kelpaa olla miljardööri, rahaa tulee rahan luo
Maailman rikkaimmat ihmiset rikastuivat viime vuonna nopeammin kuin koskaan aiemmin, kertoo avustusjärjestö Oxfam.
Uudessa raportissaan järjestö laskee, että miljardöörien omaisuuden kasvutahti kolminkertaistui verrattuna edellisten viiden vuoden keskiarvoon.
Miljardöörien yhteenlaskettu varallisuus nousi ennätykselliseen 18,3 biljoonaan dollariin eli noin 15,7 tuhanteen miljardiin euroon.
Oxfamin mukaan valtavat varallisuuserot kytkeytyvät myös poliittiseen epätasa-arvoon.
Miljardöörien poliittinen vaikutusvalta on kasvanut tuntuvasti, ja he ovat 4 000 kertaa tavallisia ihmisiä todennäköisemmin poliittisessa virassa.
Maailmassa oli viime vuonna ensimmäistä kertaa yli 3 000 dollarimiljardööriä. Rikkaimmat 12 ihmistä omistivat enemmän kuin ihmiskunnan köyhempi puolikas, eli neljä miljardia ihmistä.
SUOMESSA oli viime vuonna talouslehti Forbesin listauksen mukaan seitsemän ihmistä, joilla omaisuuden yhteenlaskettu arvo ylittää miljardin euron rajan. Heistä neljä kuuluu Kone-yhtiön alkuperäiseen omistajasukuun.
Kotimainen miljardöörien määrä on muuttunut vain vähän: vuonna 2015 heitä oli Arvopaperi-lehden mukaan Suomessa neljä, silloinkin yhtä lukuun ottamatta kaikki Kone-konsernin perillisiä.
