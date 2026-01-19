Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

19.1.2026 07:00 ・ Päivitetty: 19.1.2026 07:05

Oxfam: Nyt kelpaa olla miljardööri, rahaa tulee rahan luo

iStock

Maailman rikkaimmat ihmiset rikastuivat viime vuonna nopeammin kuin koskaan aiemmin, kertoo avustusjärjestö Oxfam.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Uudessa raportissaan järjestö laskee, että miljardöörien omaisuuden kasvutahti kolminkertaistui verrattuna edellisten viiden vuoden keskiarvoon.

Miljardöörien yhteenlaskettu varallisuus nousi ennätykselliseen 18,3 biljoonaan dollariin eli noin 15,7 tuhanteen miljardiin euroon.

Oxfamin mukaan valtavat varallisuuserot kytkeytyvät myös poliittiseen epätasa-arvoon.

Miljardöörien poliittinen vaikutusvalta on kasvanut tuntuvasti, ja he ovat 4 000 kertaa tavallisia ihmisiä todennäköisemmin poliittisessa virassa.

Maailmassa oli viime vuonna ensimmäistä kertaa yli 3 000 dollarimiljardööriä. Rikkaimmat 12 ihmistä omistivat enemmän kuin ihmiskunnan köyhempi puolikas, eli neljä miljardia ihmistä.

SUOMESSA oli viime vuonna talouslehti Forbesin listauksen mukaan seitsemän ihmistä, joilla omaisuuden yhteenlaskettu arvo ylittää miljardin euron rajan. Heistä neljä kuuluu Kone-yhtiön alkuperäiseen omistajasukuun.

Kotimainen miljardöörien määrä on muuttunut vain vähän: vuonna 2015 heitä oli Arvopaperi-lehden mukaan Suomessa neljä, silloinkin yhtä lukuun ottamatta kaikki Kone-konsernin perillisiä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mika Horelli

Politiikka
17.1.2026
EU:sta tuli moraalinen suurvalta – ja geopoliittinen kääpiö Yhdysvalloille
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
17.1.2026
Arvio: Miessukupolvien taakat periytyvät draaman kirjoittamisessakin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU