Pääekonomisti lyttää hallituksen veroidean: ”Viimeinen herätys”

Suomalaisyritykset jakavat tänä vuonna ennätystasoa hipovan määrän osinkoja, vaikka tuloskasvu on ollut heikkoa. Asiasta uutisoineen Helsingin Sanomien mukaan osa sijoittajistakin on alkanut pitää osingonjakoa liian suurena ja toivoo yritysten investoivan enemmän kasvuun.