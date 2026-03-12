Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

12.3.2026 06:43 ・ Päivitetty: 12.3.2026 06:43

Pääekonomisti lyttää hallituksen veroidean: ”Viimeinen herätys”

iStock

Suomalaisyritykset jakavat tänä vuonna ennätystasoa hipovan määrän osinkoja, vaikka tuloskasvu on ollut heikkoa. Asiasta uutisoineen Helsingin Sanomien mukaan osa sijoittajistakin on alkanut pitää osingonjakoa liian suurena ja toivoo yritysten investoivan enemmän kasvuun.

Demokraatti

Demokraatti

Teollisuusliiton mukaan hallituksen kaavailema yhteisöveron alentaminen on syytä perua hallituksen huhtikuun kehysriihessä.

– Yhteisöveron laskulle ei ole vakuuttavia kasvuun ja investointeihin kytkeytyviä perusteita. Pörssiyhtiöiden osingonmaksuun liittyvä uutisointi pitäisi olla viimeinen herätys yhteisöveron laskun nimeen vannoville, Teollisuusliiton pääekonomisti Timo Eklund sanoo tiedotteessa.

Eklund katsoo osinkoilmiön heijastavan syvempää rakenteellista ongelmaa.

– Yrityksiltä puuttuu johdonmukainen visio tuotannon ja liiketoiminnan kehittämisestä. Toisin sanoen rahaa jaetaan omistajille, koska muuta käyttötarkoitusta sille ei keksitä.

Eklund olettaakin, että suunniteltu kahden prosenttiyksikön yhteisöveron lasku kiihdyttää entisestään osinkorallia.

Teollisuusliitto kertoo seuraavansa tarkasti omien toimialojensa yritysten investointeja ja osingonjakoa.

– Seurannan perusteella yritykset eivät käytä voittojaan investointeihin, vaan osinkoihin. Usein osinkojen määrä jopa ylittää voitot. Tämä osoittaa, että merkittävällä osalla yrityskenttää ei ole ideoita tai rohkeutta kasvuun.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Elokuva
12.3.2026
Arvio: Uusi Rasputin todistaa Putinin nousun ja Venäjän syöksymisen moderniksi diktatuuriksi
Lue lisää

Susanna Luikku

Toimituksen kommentit
10.3.2026
Turpa kii tai tulee penaltti – vai oliko ihan pakko tehdä kulttuurisota lätkäpaidasta?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU