12.3.2026 06:43 ・ Päivitetty: 12.3.2026 06:43
Pääekonomisti lyttää hallituksen veroidean: ”Viimeinen herätys”
Suomalaisyritykset jakavat tänä vuonna ennätystasoa hipovan määrän osinkoja, vaikka tuloskasvu on ollut heikkoa. Asiasta uutisoineen Helsingin Sanomien mukaan osa sijoittajistakin on alkanut pitää osingonjakoa liian suurena ja toivoo yritysten investoivan enemmän kasvuun.
Teollisuusliiton mukaan hallituksen kaavailema yhteisöveron alentaminen on syytä perua hallituksen huhtikuun kehysriihessä.
– Yhteisöveron laskulle ei ole vakuuttavia kasvuun ja investointeihin kytkeytyviä perusteita. Pörssiyhtiöiden osingonmaksuun liittyvä uutisointi pitäisi olla viimeinen herätys yhteisöveron laskun nimeen vannoville, Teollisuusliiton pääekonomisti Timo Eklund sanoo tiedotteessa.
Eklund katsoo osinkoilmiön heijastavan syvempää rakenteellista ongelmaa.
– Yrityksiltä puuttuu johdonmukainen visio tuotannon ja liiketoiminnan kehittämisestä. Toisin sanoen rahaa jaetaan omistajille, koska muuta käyttötarkoitusta sille ei keksitä.
Eklund olettaakin, että suunniteltu kahden prosenttiyksikön yhteisöveron lasku kiihdyttää entisestään osinkorallia.
Teollisuusliitto kertoo seuraavansa tarkasti omien toimialojensa yritysten investointeja ja osingonjakoa.
– Seurannan perusteella yritykset eivät käytä voittojaan investointeihin, vaan osinkoihin. Usein osinkojen määrä jopa ylittää voitot. Tämä osoittaa, että merkittävällä osalla yrityskenttää ei ole ideoita tai rohkeutta kasvuun.
