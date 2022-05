”Päämäärä on selvä: Suomen turvallisuuden takaaminen kaikissa oloissa” – Niinistö keskusteli turvallisuusratkaisusta eduskunnan puhemiehistön ja puoluejohtajien kanssa

Presidentti Sauli Niinistö tapasi tänään turvallisuuspoliittisten keskustelujen merkeissä eduskunnan puhemiehistön, ulkoasiain- ja puolustusvaliokuntien puheenjohtajat, ulkoministerin sekä eduskuntaan valittujen puolueiden johtoa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tapaamisessa keskusteltiin tiedotteen mukaan valtioneuvoston ajankohtaisselonteosta sekä Suomen turvallisuuden vahvistamisesta.

– Koen, että 10. maaliskuuta tässä ryhmässä aloitettu työ on enää loppusilausta vailla. Kiitokset kaikille tähän työhön osallistuneille. Kävimme jälleen perusteellisen keskustelun käynnissä olevasta selontekoprosessista sekä sen seuraavista askeleista. Olen sanonut kertovani kantani Suomen Nato-jäsenyyteen viimeistään 12. toukokuuta. Tilannekuva on yhteinen. Etenemme suunnitelmallisesti ja yhdessä. Päämäärä on selvä: Suomen turvallisuuden takaaminen kaikissa oloissa, Niinistö sanoo tiedotteessa.

– Olen keväällä käymissäni kansainvälisissä keskusteluissa saanut rohkaisevaa tukea Suomen ratkaisuille. Nämäkin keskustelut jatkuvat, hän sanoi.