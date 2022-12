Pääministeri joulutervehdyksessään: ”Jouluun kuuluva armollisuuden viesti tuntuu nyt entistäkin tärkeämmältä”

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) ajatukset ovat tänä jouluna vahvasti Ukrainassa: ”Jokainen voi tarjota apua ukrainalaisille itselleen sopivalla tavalla.” DEMOKRAATTI Demokraatti

”Milloinkaan ei ole niin rauhallista kuin heti joulun mentyä, silloin on saanut kaiken anteeksi ja voi taas muuttua tavalliseksi”, Marin siteeraa joulutervehdyksessään Tove Janssonia tämän kirjasta Kuvanveistäjän tytär.

– Jouluun liittyy usein paljon odotuksia. Ne voivat olla omia tai muilta tulevia. Toivottavasti tänä jouluna osaamme odotuksista huolimatta olla myös armollisia itsellemme. Kaikkea ei tarvitse saada vuoden loppua kohden valmiiksi ja joulu saapuu, vaikka hieman keskeneräisenäkin. Meitä koetellut aika on ollut monella tapaa haastava, ja siksi jouluun kuuluva armollisuuden viesti tuntuu nyt entistäkin tärkeämmältä.

Hän nostaa joulutervehdyksessään esille erityisesti Ukrainan, jossa suomalaistenkin ajatukset ovat tänä vuonna.

– Moni ukrainalainen joutuu kohtamaan joulun ja talven ilman sähköä, vettä tai lämpöä, kun Venäjä pommittaa Ukrainan kaupunkeja ja maan infrastruktuuria. Näin joulun alla ukrainalaisten hätä tuntuu erityisen voimakkaasti meidän jokaisen sydänalassa. Tällaista joulua ei kukaan toivonut tai halunnut.

Marin muistuttaa, että jokainen voi tarjota apua ukrainalaisille itselleen sopivalla tavalla, esimerkiksi antamalla omaa aikaansa ukrainalaisten auttamiseksi tai tekemällä lahjoituksen avustusjärjestölle.

MONIA HUOLETTAA ukrainalaisten tilanteen lisäksi oma tai läheisten toimeentulo.

– Venäjän brutaalin hyökkäyssodan hintaa maksetaan myös Suomessa – niin energia, lämpö kuin ruokakin on kallistunut. Tämä näkyy erityisesti pieni- ja keskituloisten arjessa.

Marinin mukaan hallitus on pyrkinyt lievittämään energian hinnan kohtuuttomia vaikutuksia suomalaisille kotitalouksille.

– On selvää, että Venäjä kiristää tietoisesti Suomea ja Eurooppaa energiatoimituksilla ja yrittää näin murentaa yhtenäistä tukeamme Ukrainalle. Emme taivu painostuksen ja kiristyksen alla.

– Meitä on viimeisten vuosien aikana koeteltu, mutta suomalaiset ovat sitkeää tekoa. Vuoden pimein päivä on takana, ja kuljemme hiljalleen kevään valoa kohti. Pohjolassa käänne kevääseen on aina ollut tärkeä juhlan aihe. Keskellä pimeintä talvea tarvitsemme taukoa ja pysähtymistä, rauhoittumista ja yhdessäoloa.

Marin pohtii, että poikkeuksellisten aikojen keskellä tuntuu, että joulua tarvitaan erityisen paljon.

– Toivon, että jokaisella on jouluna aikaa pysähtyä edes hetkeksi ja viettää omannäköistään juhlaa itselle mieluisalla tavalla.