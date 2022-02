Pääministeri Marin Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta: ”Riskiarvio on syytä tehdä”

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan Suomi on saanut Alankomailta ja aiemmin myös Virolta pyynnön hyväksyä asevienti Ukrainaan. Pyyntöjä on pääministerin mukaan käsitelty ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa tiistaina. Marinin mukaan ainakin rahallista tukea Ukrainalle tullaan laajentamaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Lisäksi tulemme arvioimaan myös tätä muuta tukea, jota muutkin maat lähettävät, Marin kommentoi toimittajille eduskunnassa.

Fennovoiman ydinvoimalan osalta Marin toisti työ- ja elinkeinoministeriön lausuman, jonka mukaan voimalasta tullaan tekemään uusi riskiarvio.

– Tällainen riskiarvio on syytä tehdä. Tätähän puolustusministeriö on aikaisemmin esittänyt.

Presidentti Sauli Niinistön tavoin Marin totesi, ettei Suomeen kohdistu tällä hetkellä turvallisuuspoliittista uhkaa. Keskustelua mahdollisesta Nato-jäsenyyden hakemisesta ei Marinin mukaan tällä hetkellä käydä.

– Tämä tilanne nyt Ukrainassa ja me osoitamme täyttä solidaarisuutta, tukea Ukrainalle.

Marin rauhoitteli kansalaisissa Venäjän toiminnan vuoksi herännyttä huolta ja kertoi ymmärtävänsä huolta.

– Venäjän toimet Ukrainassa ovat täysin tuomittavia ja Suomi on ne tuominnut, Euroopan unioni on ne tuominnut ja me tulemme yhdessä Euroopan unionin kanssa myös näihin toimiin reagoimaan.