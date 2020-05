Pääministeri Marin: ”Hallitus ei tavoittele laumaimmuniteettia sairastamisen kautta” – Suomen tavoitteena kultainen keskitie

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan Suomi tavoittelee käytössä olevan hybridistrategian avulla kultaista keskitietä, jolla estetään koronaviruksen leviämistä ja pyritään samalla turvallisesti eroon yhteiskunnalle haitallisista rajoitustoimista.

Demokraatti.fi

Esimerkiksi koulujen lähopetukseen on jo tällä viikolla palattu ja kesäkuun alussa on määrä höllentää ravintoloita koskevia rajoituksia. Monet muut rajoitukset ovat edelleen voimassa eikä niiden päättymisen ajankohdasta ole Marinin mukaan tässä vaiheessa tietoa.

Myöskään siitä ei ole Marinin mukaan varmuutta tuoko viruksen sairastaminen mukanaan immuniteetin vai ei. Hallituksen tavoitteena ei siis ole terveydenhuollon kestokyvyn puitteissa hitaasti leviävä epidemia.

– Hallitus ei tavoittele laumaimmuniteettia sairastamisen kautta, Marin sanoi.

Laumaimmuniteetilla tarkoitetaan sitä, että riittävän suuri osuus väestöstä olisi sairastanut viruksen ja saanut sille immuniteetin, jolloin virus ei enää leviäisi väestössä. Sen saavuttaminen edellyttäisi immuniteetin muodostumista.

Marin kommentoi hallituksen koronastrategiaa koskevassa tiedostustilaisuudessa myös viruksen leviämisvauhtia kuvaavaa R=0-lukua koskevia kysymyksiä. Hän totesi ymmärtävänsä kaipuun yhteen lukuun, jonka perusteella rajoitustoimien kiristämistä tai helpottamista voitaisiin arvioida.

– Asia ei valitettavasti ole näin yksinkertainen. Seuraamme näitä mittareita, epidemian kokonaisvaltaista kehitystä, mutta myös sillä on merkitystä millä vauhdilla muutokset tapahtuvat.

Jos terveydenhuollon kapasiteetin kestokyky ylittyisi välillä R=1,6 – 1,8, hallitus ei voisi Marinin mukaan viivyttää toimenpiteitään sinne saakka. Itämisajasta johtuen viruksen tarttuminen on tapahtunut jo ennen tautitapausten ilmaantumista.

– R-luku on yksi mittari muiden joukossa, jota seurataan. Jos se on alle yksi, epidemia hiipuu. Jos se on yli yksi, epidemia voisi lähteä kasvamaan.

Marinin mukaan hallitus päättää rajoitustoimenpiteistä kokonaisarvion, ei yksittäisen luvun perusteella. Suomen R-luku oli 4.– 10. toukokuuta 0,6–0,85 välillä.

Hybridistrategiassa viruksen leviämistä pyritään estämään aktiivisella testaamalla, altistuneiden jäljittämisellä, tapausten eristämisellä ja hoitamisella.

– Tavoite pitää globaalisti olla se, ettei virusta enää esiintyisi. Kun kyse on pandemiasta emme pysty siihen vain Suomen toimenpiteillä, ettei virusta enää ilmaantuisi, Marin totesi Suomen koronastrategiaa koskevassa tiedostustilaisuudessa perjantaina.