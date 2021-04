Pääministeri Marin: ”Olemme löytäneet sovun”

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus on löytänyt ratkaisun keskeisimpiin puolivälinriihen kysymyksiin. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Olemme löytäneet sovun ja ratkaisun keskeisimpiin kysymyksiin. Tavoitteena on saada puolivälinriihi päätökseen huomenna. Keskeisistä isoista kysymyksistä on nyt sopu saavutettu, Marin sanoi.

Pääministerin mukaan kaikki puolueet ovat tulleet toisiaan vastaan ja joustaneet.

Sopuun sisältyy pääministerin mukaan yhteinen näkemys vuoden 2022 ja 2023 budjettikehyksestä sekä työllisyystoimista. Tarkemmista yksityiskohdista hallitus kertoo torstaina.

Marinin mukaan hallitusyhteistyö jatkuu.

Marinilta kysyttiin, mikä käänsi tilanteen?

– Olemme tulleet kaikki toisiamme vastaan. Se tässä on nyt oleellista. Kaikki ovat joustaneet. Kaikki ovat lähteneet hakemaan yhteistä ratkaisua. Tahtoa on ollut. Se näkyy nyt siinä, että ratkaisu ollaan saavuttamassa, hän vastasi.

Marin kertoi myös, ettei ollut keskustellut yön aikana keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon kanssa.

– Vaan aamulla keskustelimme. Nukuimme yön yli ja kävimme tilanteen läpi ja keskustelimme siitä, onko ratkaisu saavutettavissa ja se oli. Siitä olen todella tyytyväinen, Marin sanoi.

Saarikko kiitti Marinia ratkaisuhakuisuudesta.

– Omat arvot ja kansan etu, niiden yhteensovittaminen poikkeuksellisessa maailmantilanteessa oli se, joka lopulta painoi vaakakupissa eniten. Sopu ei ole täydellinen, mutta harvoin elämä on, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan neuvotteluissa on paljon yksityiskohtia vielä auki, mutta hänen mukaansa tällä hallituspohjalla on pystytty huolehtimaan siitä, että ”oikeudenmukaisuuden ja koko Suomen huomioiminen on osa ratkaisua”.

– Kun löytää riittävät yhteiset nimittäjät ja muistaa sen itseisarvon, mitä vakaus merkitsee, päädyimme tähän ratkaisuun myös omassa puolueessani. Uskomme sen olevan Suomen etu.